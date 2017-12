Mesi, Ronaldo, Levandovski, Kavani, Kejn - ko je NAJBOLJI? (ANKETA)

Pet velikih fudbalskih zvezda ušlo je u poslednje dane 2017. sa po 50+ golova. Ko će od njih završiti godinu na vrhu?

Širom planete igraju se bukvalno poslednji fudbalski minuti u 2017. Nova godina samo što nije, vreme je da se svode računi i podvuku crte.

Ipak, što se tiče najbojih strelaca u Evropi, još nije vreme da se biraju pokloni, jer njihova, međusobna bitka još traje. U pitanju je pet velikih fudbalskih zvezda koje su u ove poslednje dane tekuće godine ušli sa 50+ golova postignutih što u ligi, što u kupovima, kontinentalnim takmičenjima i u nacionalnom dresu. Ovaj mešterski kvintet koji čine Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo, Robert Levandovski, Edinson Kavani i Hari Kejn još nije gotov sa poslom. A to znači da greba očekivati da se raspored ove tabele najverovatnije promeni. Za sada prvo mesto dele Leo, Kristijano i Robert sa po 53 pogotka u 2017, sledi Edinson sa jednim manje i Hari sa tačno 50.

53 GOLA

MESI (Barselona) - Primera 39, LŠ 5, Kup kralja 5. Superkup 1, Argentina

RONALDO (Real Madrid) - Primera 19, LŠ 19, Kup kralja 1, Superkup 1, Svetsko klupsko 2, Portugal 11

LEVANDOVSKI (Bajern) - Bundesliga 33, LŠ 6, Kup 4, Superkup 1, Poljska 9

Jasno je da je situacija krajnje neizvesna, kao i to da ima još prilika za namicanje broja golova. Do kraja ove, tekuće godine ostalo je još vremena da svako od njih popravi skor, tako da već večeras za to imaju priliku Levadovski i Kavani, pošto Bajern igra u kupu protiv Borusije Dortmund, a PSŽ u Ligi 1 sa Kaenom. Poljaku i Urugvajcu će to biti i poslednje prilike, pošto su u pitanju završni mečevi i za minhenskog i za pariskog giganta u godini na izdisaju.

52 GOLA

Edinson Kavani (PSŽ) - Liga 1 35, LŠ 6, Kup 2, Liga kup 4, Urugvaj 3

Takođe, jedan meč do kraja 2017. odigraće i Barsa i Real i to kakav! El klasiko ove subote u neobično ranom terminu od 13 časova. Biće to i poslednja prilika za Mesija i Ronalda da se odmere i u ovom, svakako najvažnijem statističkom segmentu za njih.

50 GOLOVA

Heri Kejn (Totenhem) - Premijer liga 33, LŠ 6, Kup 5,. Engleska 7

TOTENHEM - SAUTEMPTON

26. 12, 13.30

Pred Harijem Kejnom i Totenhemom u 2017. ostala su još dva meča. Prvi se igra 23. decembra kada u Premijer ligi Pevci gostuju Barnliju, a staru godinu zatvaraju tri dana kasnije u Londonu protiv Sautemptona.

