Miha besneo posle meča, svađa sa legendom Juventusa: Kupi naočare!

Srpski trener ne može da prežali što je njegov tim ostao bez pobede u torinskom derbiju

Torinski derbi je opravdao očekivanja i doneo uzbuđenja. Torino je uspeo da prekine neverovatan niz Juventusovih pobeda u Seriji A na domaćem terenu, a malo je nedostajalo da Granate osvoje ceo plen. Međutim, gol Igauina u nadoknadi vremena je spasao Juve poraza i oteo Bikovima dva boda...

Dramatičnoj završnici su prethodili i uzbudljivi momenti na početku drugog poluvremena. Prvo je Adem Ljajić evrogolom doveo Torino u vođstvo, a onda je gostujući vezista Akva zaradio drugi žuti karton i isključenje što je razbesnelo trenera Sinišu Mihajlovića, pa je i on zbog žestokih protesta morao da napusti teren...

Mihajlović se teško miri sa odlukom sudije da isključi njegovog igrača. Posle meča je ušao u verbalni sukob sa Juventusovom legendom Đanlukom Vijalijem koji je analizirao meč u svojstvu komentatora na jednoj TV stanici.

„Pre nekoliko godina, u Engelskoj to ne bi bio ni faul. Ali pravila su se premenila i ne možeš da uklizavaš tako bez kontrole. Žuti karton je za mene opravdan“, rekao je Vijali o isključenju Akve.

Kada je čuo šta je poručio Vijali, Mihajlović mu je u direktnom uključenju poručio da kupi naočare.

„Vijali kaže da je bio faul? To je blasfemija! Moj igrač je čisto uzeo loptu. Baš me briga šta sada pričaju Vijali i ostali. Kada si na televiziji, trebali bi da budeš nepristrasan... Svi su videli da nije bio faul! Ti si jedini koji braniš takvu odluku! Umesto da budeš fer i nepristrasan u proceni, ti to nisi. Kupi naočare“, rekao je Mihajlović koji je na isti način prošle sezone imao okršaj sa Milanovom legendom Alesandrom Kostakurtom koji je takođe komentarisao neke sudijske odluke koje se nisu dopale srpskom treneru.

Mihajlović ne može da razume odluku arbitara...

„Video sam sa moje pozicije da je loptu oduzeo čisto. Ne treba da budeš nuklearni naučnik da bi video tako nešto. Čemu služi četvrti sudija? On je čak bio i u boljoj poziciji od mene. To je bila neoprostiva greška. I nije samo ona u pitanju, jer smo u prvom poluvremenu dobili tri žuta kartona za čiste startove. Išao sam kod četvrtog sudije da ga pitam zašto ne pomogne glavnom arbitru. Jednostavno je morao da vidi bolje neke situacije. A videlo se da mu je potrebna pomoć po tome što se premišljao po šest ili sedam sekundi pre nego što nešto dosudi“.

Zbog burnih protesta, Mihajlović je morao da krene Akvinim stopama pošto je isključen...

„Znam da sam preterao, ali ono su nedopustive greške. Igrati na ovom stadionom sa desetoricom je teško za svaki tim. Možda bi oni izjednačili i da smo ostali kompletni, ali makar smo imali šansu. Ne znam da li je glavni sudija doneo onu odluku ili su mu - da stvari budu gore - sugerisali pomoćnici koji su bili u boljoj poziciji od njega“.

(FOTO: Action images)