Mihajlović? Nisam nikada hteo da ga smenim

Trener Torina povratio poverenje predsednika Kaira. Pitanje je dokle...

Veličina slova A A A

U italijanskom fudbalu je uvreženo mišljenje - kada te predsednik javno podrži u medijima, obično posle toga sledi - otkaz. Siniša Mihajlović je uradio što je do njega, pobedio Kaljari sinoć (2:1) i kupio sebi vreme na klupi Torina.

Predsednik Granate Urbano Kairo je posle meča istakao da stoji iza Srbina.

"Iskreno smo se zagrlili pre utakmice, Siniša je osetio moju iskrenu podršku. Nisam nikada razmatrao smenu trenera. Nalazimo se na sedmoj poziciji sa Fjorentinom i Milanom, bilo je užasnih utakmica kao protiv Verone i Krotonea, ali ekipa se razume s trenerom, vraća se samopouzdanje, što nije bilo slučaj na prethodnim mečevima", rekao je Kairo.

Prvi čovek podvlači da se sve promenilo, ali traži serije pobeda i bolje rezutlate.

"Video sam sinoć ofanzivni Torino i to je nešto što mi se stvarno sviđa. To je pravo srce ovog kluba. Ali, moramo da nasatavimo da pobeđujemo čak i protiv velikih timova kao što je Inter, a kome gostujemo sledeće nedelje. Takođe, pobede kada nam sudi Kalvareze vrede dvostruko, jer se to retko dešava", zaključio je Urbano Kairo i pecnuo glavnog sudiju sinoćnog meča.

Mihajlović ističe da oseća podršku trenera.

"Uvek sam osećao podršku uprave i predsednika. Što je više glasina o mojoj budućnoti, sve je manje sumnje da li ostajem na klupi. Da nismo pobedili Kaljari to bi bilo loše i nezasluženo. Vratili smo se gde smo želeli, na mesto koje vodi u Ligu Evrope, tim je ujedinjen, ali mora stalno da raste i napreduje", poručio je Mihajlović.

Videćemo koliko će njegov Torino porasti do gostovanja Interu narednog vikenda...

(FOTO: Action Images)