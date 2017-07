Milan u Evropi posle 1.234 dana - prvenac Rodrigeza označio početak nove ere! Hajduk odoleo u Danskoj (VIDEO)

Sedmostruki prvak Evrope se vratio! Ne još dovoljno jak da zapreti Starom kontinentu, ali bitno je da je tu. Posle čak 1.234 dana izgnanstva sa međunarodne scene imajući u vidu da je poslednju zvaničnu međunarodnu utakmicu igrao marta 2014. Povratak je bio uspešan, za to se pobrinuo Rikardo Rodrigez, koji je u 43. minutu utakmice sa Krajovom u Turnu Severinu pogodio za minimalac Rosonera.

Prethodno je Fabio Borini oboren na ivici kaznenog prostora, ali u poziciji koja je bila pogodnija za centaršut nego za šut. U stvari, čini se da je Rodrigez, jedan od desetorice novajlija koje su kineski vlasnici Milana doveli na San Siro ne bi li posrnulom gigantu vratili stari sjaj, i centrirao, ali je to uradio poslavši loptu u okvir protivničkog gola. Ostali saigrači su odvukli pažnju odbrambenim fudbalerima Krajove, a kako niko od njih nije stigao do lopte ona je završila u nebranjenom delu mreže. Ne slučajno.

Veliki deo zasluga za pobedu u Rumuniju pripada i supertalentovanom golmano Rosonera Đanluiđiju Donarumi, koji se posle turbulentnih pregovora oko novog ugovora, te velike svađe kluba i menadžera Mina Rajola, pa verovatno zbog toga i posledično loših partija na Evropskom U21 prvenstvu, vratio u formu.

Videlo se to u 22. minutu kada je Jonut Mitrica izleteo sam pred Donarumu, a ovaj karakterističnom panterskom paradom spasio mrežu i Milanu doneo veliku prednost pred revanš na domaćem terenu. Imajte na umu da večeras Milan nije igrao u najjačem sastavu s obzirom da u timu nije bilo ni Leonarda Bonučija, sigurno najvzučnijeg letnjeg pojačanja, te Lukasa Bilje, Alesija Romanjolija, Susa…

Another angle of that #Donnarumma save!pic.twitter.com/kyvzcpMRjM