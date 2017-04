Milanov atentat na Romu! Rosoneri otimaju Vučici najveće pojačanje zbog 600.000 evra

Rosoneri spremili 28.000.000 evra za mladu zvezdu

Još u januaru je Roma postigla dogovor sa Atalantom oko transfera Franka Kesija koji je tokom sezone postao otkriće Serije A. Mladi vezista iz Obale Slonovače je jesenas bio u žiži fudbalske javnosti kada je zablistao u Atalanti. Juventus, Čelsi, PSŽ, Liverpul i ostali velikani su odmah bacili oko na njega, ali je klub iz Berrgama tražio previše.

Jedino je Roma pristala da plati traženih 28.000.000 evra i dobila je zimus zeleno svetlo Atalante da narednog leta dovede Kesija. Mislili su u Romi da su sa tim sporazumom završili posao, ali su potcenili apetite igračevog agenta. Mesecima su pokušavali da se dogovore sa Kesijem i njegovim menadžerom, nisu dovoljno ponudili i sada je ceo posao pred kolapsom jer se uključio Milan i ekspresno postigao sporazum sa igračem.

Rosoneri su jako blizu da Romi preotmu najveće pojačanje! Tako danas javljaju skoro svi mediji sa Apenina...

Ključ je u finansijskim uslovima za igrača. Roma mu je ponudila ugovor od 1.200.000 evra po sezoni što nije bilo dovoljno za njegovog agenta. Mesecima su trajali pregovori, ali uzalud. Dve strane su ostale daleko od dgovora.

I onda je uskočio Milan. Novi direktori Fasone i Mirabeli su se u sredu sastali sa Kesijevim agentom Žoržom Atanganom i ekspresno se dogovorili. Milan je igraču izneo predlog o petogodišnjem ugovoru vrednom 1.800.000 evra godišnje. Plus bonusi sa kojima bi Kesi mogao do godišnje plate od 2.000.000 evra. To je suma koju je Atangana tražio od Rome i nije je dobio. Atangana je u četvrtak obavestio Romu o Milanovoj ponudi, a za sledeći utorak je zakazan sastanak Milana i Atalante.

Atalanta je ranije pristala na Rominu ponudu vrednu 28.000.000 evra. Dogovor je bio da Vučica sada plati 3.000.000 evra za pozajmicu do leta 2018. godine uz obavezu da tada otkupi ugovor za 25.000.000 evra. U transfer bi bio uključen i jedan od dvojice mladih fudbalera Rome: Markica ili Tuminelo.

Milanova ponuda Atalanti će biti mnogo jednostavnija: 28.000.000 evra odmah! Što je primamljivije i za klub iz Bergama nego ona Romina priča sa pozajmicom.

Sada je Roma u teškoj situaciji. Ili će izjednačiti ponudu Rosonera, ili će ostati bez najvećeg pojačanja... Sledeće nedelje se lomi.

