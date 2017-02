Milenkovićeva poruka: Mladi rano idu u inostranstvo, preko noći dobiju slavu i pare, najmanje misle o fudbalu

„Namestio sam glavu da sam i dalje igrač Partizana, imam dve želje“, poručuje 19-godišnji štoper

Veličina slova A A A

Da slično nešto kaže Saša Ilić dobio bi aplauz na otvorenoj sceni. Svi bi rekli „bravo, majstore“. A kad se Nikola Milenković okuraži da sa svojih 19 leta govori o izazovima sa kojima se suočavaju njegovi ispisnici ili malo stariji saigrači kad odu van granica Srbije onda i to mora da se ceni.

Jer, štoper Partizana govori toliko zrelo da ostavlja utisak momka kojeg iz kopački nije izbacio nerealizovani transfer u Anderleht poslednjeg dana prelaznog roka.

„Sve se desilo brzo, ali na mene nije mnogo uticalo. Onog trenutka kad izađem na teren mislim samo o fudbalu, ni o čemu više. Na meni je samo da treniram, kasnije će sve doći“, ističe Milenković sa priprema Parnog valjka u Limasolu, koje se završavaju današnjom generalnom probom sa ruskim Uralom.

To „kasnije“ može da se tumači i željom Milenkovića da ne juri po svaku cenu u jače lige od naše. Bar dok ne ostvari ciljeve i(li) ne razvije se. Fudbalski i ljudski.

„Mislim da mladi igrači iz Srbije prearno idu u inostranstvo, dok nisu psihički i fizički sazreli, dobiju pare i slavu preko noći, to može da ih poremeti. Onda manje misle o fudbalu, a on je, ipak, najvažniji“.

Nesporno, bitan je i novac. Zna se, Anderleht je bio spreman da za popularnog Blekija izdvoji 4.000.000 evra da je u finišu zimske pijace prodao Kara Mbođija Lesteru. A podsetimo da je biši trener Partizana Ivan Tomić prošle godine u ovom vreme progonoziraso da je „Milenković monstrum od igrača i da će jednog dana vredeti 30.000.000 evra“.

„Daj Bože“, smeška se Milenković. „Svakao mi je bilo drgao kad su se pominjale te cifre, međutim, kad se prelazni rok završio „namesito“ sam glavu na činjenicu da sam i dalje igrač Partizana. Ostale su mi dve želje da ispunim sa crno-belima: osvojim titulu i igram Ligu šampiona“.

Jedan od ciljeva - da igra i pobedi i večitom derbiju - ostvario je jesenas kad je tim iz Humske na svom stadionu savladao Crvenu zvezdu golom Leonarda (1:0).

„Bilo da si petlić ili senior, večiti derbi, kao svetkovinu srpskog fudbala, čeka nestrpljivo cela država, tako i mi igrači. Pred debitantski imao sam veliku tremu, mada, onog trenutka kad se začuo huk sa juga ista je bila razbijena u paramparčad. Onda sam se opustio i uživao na terenu.“

Grobare je oduševio ne samo igrama, već neposrednošću, prirodnošću, činjenicom da je s obe noge čvrsto na zemlji, o čemu svedoče dva detalja. Prvi: dok nije postao punoletan na treninge je odlazio gradskim prevozom (kao nekad). Drugi: redovan je učenik škole za fizioterapeute u Zemunu.

„Sve maturske ispite sam položio. Gledaću da upišem fakultet ili, možda, Višu školu za fizioterapeute. Odem često i do našeg medicinskog bloka u klubu, ponekad mi daju da uključim struju i masiram saigrače. To mi nije problem. Slatko mi je kad to radim, jer sam tako naučen u školi“, ponosno će Nikola Milenković.

(FOTO: Star sport, MN Press)