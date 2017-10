Milkomanija

Bjelica je trenutno 4. najbolji poenter Evrolige. Šutira trojke kao da su slobodna bacanja - 58,8%!

Renesansa. Ponovno rođenje. Milkova manija. Apsolutni trans. Kako to drugačije nazvati? Hajde da probamo kroz brojke. Prošle sezone Bjelica je ubacivao sedam poena po meču. U ovoj sezoni prosek mu je 18 poena! I to ga trenutno drži na poziciji broj četiri najboljih strelaca u celoj Evroligi! Bolji su samo Šved (19), Grin (20,3) i Dončić (24).

Do sada mu je najbolji prosek bio 12,8 poena u sezoni 2013/2014 kada je nosio dres Laboral Kuće, sadašnje Baskonije. To je daleko ispod sadašnjih 18.

A nije sve ni u broju datih poena.

Važno je kada ih postižete. Milko je dao ukupno 16 poena protiv Makabija i šutirao trojke bez promašaja - 4/4. Sa vezanim poenima u trećoj deonici je okrenuo vodu na Zvezdinu vodenicu u meču koji se igrao na nož i gde su crveno-beli ščepali nemerljivo važnu pobedu. Ali, kao iskusan vuk, „kredit“ za sve učinjeno daje svojim klupskim drugovima.

Druga mladost Milka Bjelice

Iako kaže da je pomalo i navikao da tuče evropske velikane.

„Zahvaljujući mojim saigračima koji su me nalazili u tim situacijama za tri poena , imao sam otvorene šuteve i pogodio sam. Osetio sam da sam u ritmu. Uzeo sam te šuteve i na sreću to je ušlo. I do sada to je igra koju igram. Pod košem su se dobro spremili, udvajali me na početku. Bilo mi je teško da razvijem igru...“.

Zadržimo se malo kod trojki. Frapantan je podatak da je Milko u ovoj sezoni posle četiri meča dao 10 takvih šuteva iz 17 pokušaja, a da je za celu prošlu sezonu, na 30 mečeva, ubacio ukupno 11 trojki iz čak 57 šuteva! Ove sezone čovek gađa za tri sa 58,8% uspešnosti! Nikada u karijeri nije imao ovakve brojke. Kao da je Peđa Stojaković!

Na to utiče i činjenica da ove sezone više igra četvorku nego peticu.

„Tokom karijere, a ovo mi je deveta ili 10. sezona u Evroligi, igrao sam i na poziciji četiri i na pet podjednako. Možda više na četvorci što je moja prirodna pozicija, a na poziciji pet sam kažnjavao na određene sisteme. Imam veću ulogu nego prošle sezone. Dosta se ekipa oslanja na mene što ja naravno oberučke prihvatam i tako će biti i ubuduće“, kaže Bjelica samo 15-ak minuta posle drame sa Ponosom Izraela.

Njegovo iskustvo se videlo i u situaciji kada je dobio lakat od Dešona Tomasa, a sudija mu je pride dodao i diskutabilnu ličnu grešku. Nije reagovao impulsivno...

„Kriterijum nije bio ujednačen u prvom poluvremenu. Ne treba uopšte... Par puta sam video na semaforu da smo imali po četiri faula, a oni nijedan. Posle se to malo izbalansiralo. Bila je i ona situacija kada je protivnički igrač odigrao prljavo, gde sam ja dobio lakat i faul. Možda je bilo s moje strane naivno, ali odigrao sam korektno u tom momentu“.

Milko kao vino - 23, 21, 16, 24… Nastaviće se

Posle četiri kola Zvezda ima 2-2. To je skor kome se malo ko nadao...

„Imam dosta ovakvih pobeda, donekle sam i navikao, ali ovi ostali koji igraju prvi put igraju Evroligu, značiće im dosta. Evo već sada dva velika skalpa prtotiv Makabija i Barselone. Može se reći da smo sada blago ostavili neke ekipe koje su s budžetom u odnosu na nas favoriti, a nemaju nijednu pobedu do sada. Treba da budemo zadovoljni,ali da se ne zanosimo“.

I ono što je izuzetno važno, Zvezda je do bodova došla posle neizvesne završnice. Baš kako je i ostala bez slasti trijumfa protiv Žalgirisa, Budućnosti...

„Kada se osvrnem na sve utakmice mogli smo vrlo lako da zabeležimo sve pobede. Sve je to bilo na nekoliko lopti. Mislim da ekipa još nova, ne smemo da odstupamo, treba da igramo 200% u svakom momentu, svaki igrač, da bi našli tu formu i prešli u rutinske igre“.

Na kraju, Zvezda će 2. novembra imati utakmicu protiv Brose Bamberga gde svakako može do nove pobede koja bi je odvela na izuzetan skor 3-2.

Zvezdin heroj priželjkuje da to sve bude u Pioniru.

„Nadam se da ćemo igrati u Pioniru gde će atmosfera biti mnogo jača. Navijači su protiv Makabija bili fenomenalni, stvarno, ali ova dvorana je u ovom trenutku možda prevelika. Nije to taj ambijent koji imamo u Pioniru“, jasan je Bjelica.

Odigra li Milko kao do sada, Trinkina brigada neće imati šanse.

PIŠE: Strahinja Klisarić

