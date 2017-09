„Možda zvuči prepotentno, ali ne treba da se osvrćemo na to. Treba da rastemo", poručio Zvezdin trener

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je uoči sutrašnjeg derbija 11.kola Superlige da izuzetno poštuje ekipu Vojvodine.

Ipak, navijači očekuju da crveno-beli sutra opravdaju ulogu favorita (17 časova, TV Arena) i u dobrom raspoloženju dočekaju duel sa Kelnom.

"Igramo derbi sa Vojvodinom, sa ekipom koja pravi odlične rezultate bez obzira na unutrašnje probleme. Kako vidimo, to se ne odražava na teren. Sama reč 'derbi' znači mnogo, tako smo se adekvatno pripremali. Očekujem dobru i kvalitetnu utakmicu sutra", rekao je Milojević novinarima na stadionu.

Zvezda posle devet kola ima pet bodova prednosti u odnosu na Partizan, ali je Milojević rekao da ne želi da razmišlja o tome.

"Iskren da budem, da ne zvuči prepotentno iako znam da će biti takvih tumačenja, meni je najbitniji moj tim i mi gledamo svoja posla. Da napredujemo, da radimo, da rastemo i samo o tome razmišljam. Svako gleda sebe. To je tako i u ovom trenutku se ne radujemo preterano tome. Ja želim da moji igrači igraju, da se trude, da zadrže ovaj nivo kvaliteta i discipline. Dugo je prvenstvo, na kraju se povlači crta i tada možemo da pričamo o tome", rekao je Milojević.

Ima mnogo razloga za ponos Vladan Milojević. Crveno-beli su do sada primili jedan gol u prvenstvu i postali najbolja generacija u istoriji kluba. Naravno, kada je reč o defanzivnoj čvrstini.

"To je proizvod nečega što smo radili od početka. Mnogo su nam prethodne generacije Crvene zvezde ostavile stvari koje treba da stignemo i prestignemo. To je tako, u ovom trenutku je ono što mi radimo. Ne radimo mi da bismo obarali rekorde, to je tako i dođe kako treba, ali stvarno sam zadovoljan što su igrači od početka prihvatili način i stil kako i šta hoćemo da radimo.Mnogo puta sam o tome pričao, meni je jako bitna disciplina u igri, da svako zna šta treba da radi u oba pravca. To je savremeni fudbal. Moj san je da Zvezda igra savremeni fudbal, kao svuda u Evropi. Ne može više u fudbalu kao kod nas što se gleda 'mi smo napadači, oni su odbrambeni'. Špicevi igraju neverovatnu odbranu i štoperi su sjajni napadači", rekao je Milojević.

U igrama srpskog vicešampiona se ne osećaju posledice umora.

"Ne bih mnogo pričao o umoru, jer bismo svaku konferenciju počinjali i završavali umorom. Kad potencirate umor, onda ste još umorniji. To postoji, nekad fizički, ali u sportu možda više psihološki, koji treba da postoji, odnosno ne treba. Povređenih nemamo“, zaključio je Milojević.