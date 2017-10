Milojević posle 118 dana: Mogu još bolje, a mogu i moji „ministri“

Trener Crvene zvezde ne želi još da priča o Arsenalu...

Crvena zvezda je u sredu laganom pobedom nad Dinamom iz Vranja počela „dupli program“ u kojem će igrati dva meča sedmično i za 18 dana će odigrati šest utakmica što i nije baš tempo na koji su srpski klubovi navikli.

Trener Valadan Milojević zato želi maksimalan fokus na sledećg rivala i uoči prvenstvenog duela sa Mačvom nije hteo mnogo da priča o duelu sa Arsenalom koji narednog četvrtka očekuje crvene-bele i koji će predstavljati fudbalski spektakl kakav odavno nije viđen u Beogradu. Međutim, sjaj tog fudbalskog spektakla za sada ne muti Milojevićeve vidike.

„Tema je samo Mačva, prvenstvo nam je bitno. Kako utakmice idu tako ćemo i da se prebacujemo. Mačva je prošle godine dominantno završila Prvu ligu, vratili su se posle dugo vremena i to im je dodatni motiv. Ipak, bićemo sigurno maksimalno spremni i pozivam navijače da nas podrže u što većem broju jer nam puno znače“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Na zanimljivo pitanje kako bi ocenio svojih prvih 100 dana na „premijerskoj“ funkciji u Zvezdi Milojević se nasmejao i rekao:

„Naravno da mogu bolje, u svakom segmentu. Čovek kad radi uvek treba da se trudi da bude bolje. Isto važi i za igrače moje „ministre“. To je pravi pristup za svakog sportistu, da napreduje i bude bolji", zaključio je Milojević, koji je u Zvezdi ukupno 118 dana.

On je rekao da za njega nema kombinovanog sastava, nego najboljih 11 u tom trenutku. Otkrio je da protiv Mačve i Arsenala sigurno neće računati na povređene Abrahama Frimponga i Rikardinja koji neće biti u konkurenciji za naredne dve-tri utakmice. Poručio da ga raduje forma Aleksandra Pešića i Luke Adžića.

„Uvek imam dilemu kada sastavljam tim, to je dobro, kao trenera posebno me raduje kada igrač asistira kao Pešić, a naravno da mi je drago zbog Adžićevih golova jer će mu značiti za sledeće utakmice“.

(FOTO: Action images)