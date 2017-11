Milojević pred Čuku i duel sa sinom: Mnogo je suza tamo proliveno...

"Ali ja sam neko ko gleda uvek napred, profesionalci smo i uradićemo sve što je do nas da odigramo dobru utakmicu i pobedimo", poručio strateg Crvene zvezde

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević uoči derbi utakmice 18. kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog, pohvalno se izrazio o kvalitetima narednog rivala crveno-belih i naveo da će ovo biti jedno od najtežih gostovanja u jesenjem delu šampionata.

Nekadašnji trener Čuke kaže da je uvek neizvesno kako će ekipa reagovati posle evropskog izleta i tom prilikom pohvalio trenera Brđana Nenada Lalatovića.

"Idemo ekipi koja ima dobre rezultate u poslednje vreme. Dobro ih poznajem, znate da sam i radio tamo. Dosta lepih stvari postoji u Čukaričkom i drago mi je da klub ide u tom pravcu. Čukarički igra dobro u poslednje vreme. Nažalost, desila im se povreda Mudrinskog na kojem se dosta i bazirala igra. Jedan, po mom mišljenju, od najboljih špiceva u ligi. Nije im bilo lako, ali prevazišli su problem. U svakom trenutku znaju šta hoće, a to je jako bitno. Nije slučajnost što su među vodećim klubovima u ligi, i tako će i završiti, uz učešće u plej-ofu. Biće nam jako teško, Čukarički predvodi Nenad Lalatović koji spada u najbolje trenere u Srbiji. Mi dolazimo posle jedne evropske utakmice, i uvek je pitanje kakvi ćemo mi biti. Dolazimo iz sredine gde je bilo -4, ali igramo u velikom klubu i nemamo pravo da se žalimo. Sportisti smo, moramo da prolazimo kroz takve probleme. Mislim da ćemo biti apsolutno spremni, danas nam predstoji još jedan trening pa ću videti na koje igrače mogu da računam".

Milojević se prvi put vraća na stadion na Banovom brdu pa će za njega ovaj meč imati još jednu, posebnu dimenziju...

"To je bilo vreme koje će sigurno ostati u mom srcu. Čukarički mi je mnogo pomogao u karijeri, i mnogo sam zahvalan, pre svih Draganu Obradoviću. Mnogo je suza, i lepih i onih drugih proliveno tamo. To je nešto što stoji, nešto iznad nas. Ja sam neko ko gleda uvek napred, profesionalci smo i uradićemo sve što je do nas da odigramo dobru utakmicu".

Specifična situacija čeka porodicu Milojević, jer će Vladanov sin Nemanja nastupiti za Čukarički...

"Dobro, to je interesantna stvar. Otac i sin na različitim stranama. Znate šta, Nemanja ima svoju karijeru i drago mi je da se razvija na svoj način. On je dobar fudbaler, dobro dete, veliki profesionalac i on će da uradi sve što je potrebno za svoj klub. Prošao je sve selekcije Čukaričkog. Vaspitavao sam ga da treba da bude profesionalac. Možemo da pričamo pre utakmice, ali kada počne utakmica, svako će želeti da njegov tim pobedi. Možda treba da pitate moju suprugu i ćerku kako će gledati i za koga će navijati", poručio je Milojević kroz osmeh.

Liga Evrope je tema koju je nemoguće zaobići, koliko se u Zvezdi trudili da to učine i posvete se narednom izazovu...

"Ne smete da žalite ni za čim. Morate da budete koncentrisani svakog trenutka i da date sve od sebe. Ne obazirem se mnogo na statistiku, lepo je čuti dobre brojke, ali rekao sam igračima juče kada smo se vratili da su za nas evropske utakmice završene, i nećemo razmišljati o Kelnu sve dok ne dođe do te utakmice. Čukarički je jedino o čemu razmišljamo. Nikada nisam razmišljao da je bilo šta u životu teško. Ako bih tako razmišljao, to teško bi bilo još teže. Moramo verovati u sebe, svi verujemo, svi u klubu, a najviše igrači", zaključio je Milojević.

