Milosavljević za MOZZART Sport: Dobro pamtim sve - i Cedevitu 2013. i titulu u Laktašima... (VIDEO)

Nekadašnji kapiten Partizana u razgovoru za naš portal priča i o tome koliko je zadovoljan partijama u dresu berlinske Albe, tituli najboljeg trojkaša Evrokupa i gde bi mogao da nastavi karijeru kada mu na leto istekne ugovor

Košarkaši Partizana, otkad igraju u Jadranskoj ligi, samo jednom su savladali Cedevitu u Zagrebu. Bilo je to u proleće 2013. godine, crno-beli su slavili sa 77:76 košem kapitena Dragana Milosavljevića, to je bila pobeda koja im je otvorila vrata plasmana na Fajnal for u Laktašima gde su kasnije osvojili titulu prvaka.

Ljubimac navijača crno-belih u razgovoru za MOZZART Sport prisetio se te utakmice, ali je pričao i o tome koliko stiže da prati crno-bele ove sezone, kako je zadovoljan partijama u dresu berlinske Albe, tituli najboljeg trojkaša Evrokupa i gde bi mogao da nastavi karijeru kada mu na leto istekne ugovor sa ovim klubom.

“Kad se samo setim te utakmice sa Cedevitom u Zagrebu. Isto nam je bila važna, odnosno odlučujuća za plej-of. Sećam se, tad baš nije bio moj dan, nisam dao nijedan koš, sve do našeg poslednjeg napada na utakmici. Bila je to značajna pobeda, posle smo osvojili Jadransku ligu. Nadam se da će Partizan u nedelju opet da trijumfuje“, rekao je Milosavljević za MOZZART Sport.

Nekadašnji vođa crno-belih, koji je iz Beograda otišao u leto 2015. godine, kaže da mu je drago što Partizan, uprkos svim problemima uspeva da se nosi sa konkurencijom.

“Kad god stignem odgledam mečeve Partizana, a ako ne uspem, onda ispratim kroz vesti. Zaista je neverovatno koliko su imali problema sa trovanjem igrača i trenera, pa povredama... Ali, sve u svemu, za sada Partizan ima dobru sezonu, 1:1 protiv Cedevite u polufinalu. I dobru šansu u Zagrebu da uđe u finale koje svi priželjkujemo. U svakom slučaju, nadam se da će Partizan do kraja imati uspešnu sezonu i stati na noge u potpunosti.“

Inače, situacija sa povredama u Albi je ove sezone slična kao u Partizanu, ali Milosavljević veruje da bi berlinski klub mogao da napravi iznenađenje u doigravanju.

“Zadovoljan sam svojim partijama ove sezone, mada kao ekipa igramo baš promenljivo. Non-stop nas muče povrede. Igramo skoro celu sezonu bez plejmejkera. Ne sećam se da sam nekad bio u ekipi koja je imala ovoliko povreda tokom jedne sezone.“

Albi očigledno i prija uloga ekipe koja iz senke može da napravi neki uspeh.

“Ulm, Bamberg i Bajern se kvalitetom izdvajaju od ostalih. Ipak, nadam se da će nam se u finišu sezone vratiti svi povređeni igrač. Možda nam se namesti da u prvom kolu igramo sa Bajrojt, a posle čak mislim da bi nam i odgovarao Ulm, bez obzira na njihove sjajne partije ove sezone“

Iako ove sezone Alba nije uspela da prođe u plej-of Evrokupa, Milosavljević ima razloga za zadovoljstvo jer je po procentu šuta najbolji trojkaš u tom takmičenju ove sezone.

“Nisam ni znao kakvi su mi procenti šuta ove sezone. Dobro, dosta radim na tome ove sezone i eto, isplatilo se. Nikad nisam ovako šutirao. Mada, valjda sam i stariji pa je to normalno. Šut dolazi u glavu.“

Španski mediji nedavno su objavili da je Unikaha iz Malage ozbiljno krenula u “napad“ na Milosavljevića kojem na leto ističe ugovor sa Albom. Zanimalo nas je da li je počeo da uči španski?

“Ne, što? (haha)... Načuo sam nešto, ali stvarno u ovom trenutku želim da završim uspešno sezonu. Mislim da bi me sada i poremetilo da se bavim ovakvim pričama. Mada, prija interesovanje. Voleo bih da zaigram u ACB ligi, to je najbolje prvenstvo u Evropi.“

Pored toga što prati Partizan, interesovalo nas je da li stiže da isprati i Evroligu.

“Koliko stignem, pratim i Evroligu. Novi sistem dosta iscrpljuje sve ekipe i to je sada počelo da uzima danak. Crvena zvezda stvarno ima sjajnu sezonu, drago mi je što su glavni nocioce igre domaći igrači, uz nekoliko stranaca.“

Bivši kapiten Partizana pre dve godine je bio u reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu, ali ne i prošleg godine na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.

“Baš nemam sreće sa reprezentacijom. Kad god je nešto bilo, ja sam imao problema sa povredama. Naravno da ću uvek da se odazovem pozivu, ali sve zavisi od selektora“, zaključio je Milosavljević.

(FOTO: Shutterstock/MN Press/Starsport)