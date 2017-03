Milutinov: Ako Sale misli da sam dovoljno dobar za reprezentaciju - biću veoma srećan

"Ako odluči da pozove neke druge igrače, a ne mene, to je u redu", rekao je srpski centar za Eurohups

Nikola Milutinov je protiv Real Madrida dao 18 poena i imao četiri skoka i oborio rekord karijere u datim poenima i indeksu korisnosti.

Posle utakmice dao je intervju za Eurohups u kome je govorio da više voli da odigra slabije i da tim pobedi, nego da on odigra dobro a da ekipa izgubi.

Dotakao se i reprezentacije.

"Trenutno razmišljam samo o Olimpijakosu. Kada dođe leto onda ću razmišljati o reprezentaciji. Znam sigurno da će Srbija imati odličan tim. Srbija svake godine postaje sve bolja i bolja i dolazi do uspeha. Saša Đorđević zna šta je najbolje za tim", rekao je Milutinov.

Nikola želi da igra za Orlove i to ne dolazi u pitanje. Ali je skroman po tom pitanju.

"Ako Đorđević misli da drugi igrači mogu da mu pruže više i pozove druge a ne mene, to je OK. Želim im sve najbolje. Naravno, ako misli da sam dovoljno dobar to će me učiniti jako srećnim. Ponosan sam na Srbiju i na njene uspehe bez obzira da li igram ili ne", rekao je Milutinov za Eurohups.

