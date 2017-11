Milutinov: Nemam problem sa Đorđevićem! Zahvalan sam Vujoševiću, sa Zvezdom bilo razgovora posle Hemofarma

Naš košarkaš dao je intervju za grčku televiziju "Cosmote TV"

Nikola Milutinov dao je intervju za grčku televiziju "Cosmote TV" u kom je govorio o različitim temama koje bi mogle da interesuju zaljubljenike u košarku u Srbiji.

Zato, bez daljeg duženja...

O odnosu sa selektorom Srbije Aleksandrom Đorđevićem.

"Nemam problem sa njim. Uradio je mnogo za reprezentaciju. I kao i igrač i kao selektor, ponudio je mnogo stvari", rekao je Milutinov za Cosmote TV, a prenosi Eurohups.

O Vladu Divcu...

"Voleo bih da budem kao Divac. On je bio moj idol, snimao sam sve njegove utakmice u Sakramento Kingsima. To mi je obeležilo život. On je jedan od najboljih igrača u istoriji srpske košarke".

Da li je bio blizu prelaska u Crvenu zvezdu i Dušku Vujoševiću?

"Bilo je razgovora posle Hemofarma sa Zvezdom, ali sam znao da je prava stvar da odem da igram u Partizanu kod trenera Duška Vujoševića kome sam zahvalan. Nemam problem sa njim, on je specifična ličnost. Mnogo mi je pomogao, naučio me je mnogo stvari i biće uvek deo mog košarkaškog razvoja. Posle toga pravi korak je bio da odem u Olimpijakos".

O produžetku ugovora sa Olimpijakosom i Gregu Popoviču...

"Posle poraza od Panatinaikosa, poverenje koje sam dobio od saigrača je bilo neverovatno. Zahvalan sam za to i nadam se da ću im se odužiti na najbolji mogući način. Voleo bih da radim jednog dana sa Gregom Popovičem. Trenutno sam koncentrisan na Olimpijakos i kako mogu da pomognem timu. Ne razmišljam o drugim timovima. Kada sam bio u Americi na pripremama, imao sam priliku da ga upoznam", rekao je Milutinov koji je još govorio i o svojim počecima pre košarke kada je trenirao plivanje i prešao na košarku jer se na jednom treningu udario u lice.

O kriticizmu u Olimpijakosu.

"Ovo je veoma teško okruženje. Sećam se šta me je Vujošević naučio - ono što te ne ubije to te ojača. I ja sam sada jači".

Bio je treći, pa drugi pa prvi centar.

"Bolje je ići tim redosledom nego obrnuto".

Fajnal for Evrolige ove sezone se održava u Beogradu.

"To je velika motivacija. Voleo bih da igram u Beogradu na završnom turniru. Ali moramo da idemo korak po korak i da ne gledamo previše daleko".