Miomir Kecmanović – Novak 2.0?!

Mladi srpski teniser pobedom na turniru u Sužuu potvrdio je skori ulazak među 200 najboljih na svetu, a tek od ove godine se takmiči u seniorskoj konkurenciji.

Prošlu, 2016. završio je odbranom titule na prestižnom Oranž boulu i kao prvi junior sveta odlučio da je vreme za pravi izazov te sa samo 17 godina, prelazi u seniore.

Mladi srpski tensier Miomir Kecmanović je ovu sezonu počeo ispod 800. mesta na svetskoj lestvici, a u ponedeljak ga očekujemo na korak od prvih 200! Iako je Beograđanin tek u avgustu napunio 18 leta već ostavlja zapažen utisak na turu, a sinoć je u kineskom Sužuu osvojio čelendžer pošto je u finalu sa 6:4, 6:4 savladao iskusnog Moldavca, Radu Albota trenutno 113. na svetskoj lestvici. Jasno je da Miomir već sada ima kvalitet za prvih 100 i jasno je da imamo novu zvezdu, pa je red i da ga bolje upoznamo uz pomoć ljubaznih ljudi iz TSS-a.

Zašto baš tenis, kada dolaziš iz veoma obrazovane porodice? Šta te je to privuklo reketu?

“To što sam se opredelio za tenis, kao moj životni poziv, došlo je neočekivano. Zapravo, kada sam počinjao da treniram, tenis mi se polako uvlačio pod kožu. Međutim, već prvi uspesi i pobede bukvalno su me bacile u ovaj sport, a to je bilo veoma rano. Naravno, dečački snovi su išli mnogo brže od stvarnosti, ali je to, kada sada pogledam unazad, moje odrastanje sa ovim sportom bilo spontano i očaravajuće.”, iskren je Kecmanović u razgovoru za MOZZART Sport.

Omiljena teniserka i teniser.

“Omiljeni teniseri su mi Novak Đoković i Rodžer Federer. Novak ima neverovatnu mentalnu snagu i siguran sam da ce se vratiti na tron. A Rodžer je, baš u vreme kada je tenis postao moja svakodnevnica, činio magiju na terenu. Bio je u to vreme nepobediv i neprikosnoven, činio je, i dan danas čini, čuda u ovom sportu, pomera granice s lakoćom. Imao sam prošle godine priliku da ga upoznam u Londonu i ostavio je na mene jak utisak, toliko veliki sportista, čovek istorija „belog sporta“, a toliko jednostavan. Od teniserki Serena, ona je prava lavica.”

Omiljena podloga, seniorski turnir, udarac.

“Tvrda podloga mi je omiljena, ali se dobro snalazim i na šljaci. Jedino ne volim travu. Uvek se setim Agasija koji je govorio da je trava za krave. Međutim, i on se nakon početnih poteškoća privikao na travu i postizao uspehe na Vimbldonu. Nadam se da ću tako i ja. Od turnira najviše volim US Open. Forhend mi je omiljeni i najbolji udarac.”

Opiši svoj stil igre, na koga najviše podseća.

“Uzore treba imati, ali nikako ne treba kopirati. Želim da igram svoj tenis, da se maksimalno usavršim, postanem prepoznatljiv. U juniorskoj konkurenciji sam uspeo, sada mi preostaje dokazivanje u seniorskoj. Moj stil igre je napadački, agresivan, ali cilj mi je da mešam dosadašnji način igre sa nekim novim elementima, možda češćim izlascima na mrežu, to je nešto na čemu ću raditi u budućnosti.”

Omiljeni sport i sportista pored tenisa.

“Volim basket, fudbal. Kada god mi se ukaže prilika gledam mečeve NBA lige, a što se tiče fudbala - Barselona. Od sportista Mesi i Ronaldinjo. Ali i sprintera Jusein Bolt, moram da spomenem. On je nešto posebno, inspiracija za svakog sportistu. “

Sportski ciljevi u profesionalnoj karijeri .

“Uvek sam postavljao pred sebe visoke ciljeve i, uglavnom ih dostizao. U seniorskoj konkurenciji sve je daleko teže. Zato ne razmišljam o dostignućima, već pokušavam da svoju igru iz dana u dan podižem na viši nivo. Ali svakako da u meni uvek, na svakom meču stoji žar za pobedom i trijumfom, da je san isti kao i u konkruenciji juniora, gren slem trofeji i prvo mesto na svetu. Znam da to iziskuje ogroman rad, vreme, odricanja, kao i faktor sreće. Videćemo šta će biti na kraju kada se sve kockice sklope i kada prikažu mozaik moje teniske profi karijere. Verujem u ono najlepše.”

Da li planiras da studiraš nešto po završetku sportske karijere, to jest šta bi voleo da studiras i čime bi preferirao da se bavi?

“Trenutno, sve je podređeno tenisu i ne razmišljam o eventualnom daljem školovanju. Ali kada bih nesto studirao to bi sigurno bila kombinacija jezika, matematike i informatike.”

Kakav je život u USA i da li ćeš da ostaneš baziran na Floridi?

“Za mladog tenisera je bogom dano boraviti u SAD jer su uslovi za trening idealni, što omogućava brzi razvoj. Dokle god mogu ostaću na Floridi. Dugo sam tamo, privikao sam se, prihvatio njihov način života, razmišljanja...”

Sa kojim od naših tenisera se najbolje poznaješ i da li ti naši stariji igrači pomažu i kako?

“Dobar sam sa svima, proveo sam sa njima divne dane i treninge tokom Dejvis kup meča Srbija – Velika Britanija. Srećemo se i na turnirima, uglavom gren slem. Naravno da mi pomažu savetima.”

Koliko paziš na ishranu i čega si sve morao da se odrekneš osim šećera?

“Svaki sportista mora da se pridržava određenog režima ishrane, pa ni ja nisam izuzetak. Naravno, zaželim se i domaće kuhinje, naročito sarme, pečenja, kajmaka...zato kada sam kući, u Beogradu, dam sebi oduška i jedem sve ono što volim iz naše kuhinje, a što nije na mom meniju tokom boravka u inostranstvu i na takmičenjima.”

Omiljena muzika?

“Muziku volim i rado je slušam. Tako se opuštam i relaksiram. Na listi numera koje se nalaze u mom ipod-u su uglavom pop, rok i rep hitovi. Pred meč posebno me motiviše pesma "Mi smo ta ekipa" od Beogradskog sindikata.”

Posto si već godinama na Floridi i treniraš tamo gde je trenirao Andre Agasi (možda i sa njim) šta u akademiji kažu za njega, ali i za angažman sa Đokovićem? Kako se čini tebi ta kombinacija i da li veruješ u povratak našeg asa na vrh?

“Novaka svi vide kao jednog od najboljih tenisera svih vremena. Uvažavaju ga, dive mu se i skoro svi žele, ali su i uvereni, da će ponovo biti na vrhu. Samo je pitanje dana kada će se to desiti. I ja sam uveren da će Novak ponovo biti broj jedan.”, jasan je Miša.

Nova 2018. biće sigurno veoma uzbudljiva za srpski tenis i sport. Vraća se Novak, a od Miše možemo da očekujemo veliki prodor.

(foto: Dana Anders, Starsport)