Mire Radović se vraća!

"Radim, vidi se napredak, na pravom sam putu, a nadam se da ću u januaru već biti u punom treningu. Važno je da mi je koleno oporavljeno", tvrdi iskusni napadač Legije

Veličina slova A A A

Živa legenda varšavske Legije, Miroslav Radoivć uskoro će se, nakon čak šest meseci pauze zbog povrede kolena, vratioti na teren. Kako je sam rekao u intervjuu za sajt kluba, povrede više nema i očekuje da će biti spremna za nastavak sezone početkom februara.

"Bila je ovo za mene ekstremno teška godina, šest meseci nisam igrao zbog povrede i još se nisam vratio. Povrh svega, tu su i problemi sa ramenom koje sam zaradio tokom igranja u Kini... Međutim, nikada nisam imao ovakvih problema sa kolenom, to mi je ubedljivo najteža povreda u karijeri. Imao sam mnogo vremena da razmišljam i shvatio sam da je čovek jedino srećan kada je zdrav. I to je divno!", filosofski je raspoložen 33-godišni as, "Srećom, pri kraju sam sa oporavkom tako da ću se na proleće naći ponovo na terenu! Radim, vidi se napredak, na pravom sam putu, a nadam se da ću u januaru već biti u punom treningu. Važno je da mi je koleno oporavljeno"

Za kraj razgovora za sajt njegovog kluba, Mire se osvrnuo i na plasman Srbije na Svetski kup u Rusiji:

"Biće veoma uzbudljivo. Imamo interesantne rivale, pre svih Brazil, ali sa druge strane još nemamo selektora, tako da ne bih dalje pričao. Inče, moj dobar drug i bivši igrač Legije, Aleksandar Prijović je nacionalni heroj u Srbjii pošto je dao odlučujući gol protiv Gruzije za plasman na SP. Prija daje duh reprezentaciji, pravi atmosferu, svi su ga prihvatili tako da ima samo pozitivna iskustva."

Legija je završila prvi deo sezone na vrhu tabele, a šampionat Poljske se nastavlja 9. februara 2018.

(foto: Shutterstock)