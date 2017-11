Miris petro dolara opija: PSŽ zove Murinja, on traži više para na Old Trafordu

Čim je odmakao Gvardiola…

Ne može bez varnica. Posebno ne kad mu Pep Gvardiola već u ranoj fazi sezone pobegne na velikih osam bodova prednosti. Žoze Murinjo polako postaje nervozan, iako se poslednjih sezona trudio da promeni imidž, da postane gospodin hladnokrvni. Ne voli, međutim, nikako ne voli Žoze kad nije on na vrhu, a trenutno je u Engleskoj Mančester Siti bez premca. Murinjo se oseća ugroženim. I više nije siguran da je Mančester junajted njegov klub iz snova. Posebno ne zato što se javio - Pari Sen Žermen.

Vest donosi lokalni Mančester Ivning Njuz, poslovično dobro upućen u zbivanja na Old Trafordu. Tvrdi da su Sveci već kontaktirali Murinjovog menadžera Žorža Mendeša. Za sada, samo da “pitaju za zdravlje”. Unaj Emeri ima važeći ugovor, ali nije tajna da bi na Parku prinčeva najradije dovely neko zvučnije ime. Nema ih mnogo zvučnijih od Žozeovog. Emeri jednostavno nije ta klasa.

Međutim, isti izvor navodi da je Murinjova prva reakcija bila da Pari Sen Žermenov poziv iskoristi kao argument u raspravi sa upravom Junajteda. Tema je naravno suma novca koju će mančesterski gigant uložiti u pojačanja. Već u prvoj sezoni doneo im je Liga kup i Ligu Evrope. I traži odgovarajuću finansijsku injekciju za dalji iskorak.

Iako je u poslednja tri prleazna roka na pojačanja potrošio čak 349.400.000 evra! Istina, Siti je u istom periodu potrošio čak 462.300.000 evra. Više je i zaradio na prodaji igrača. Ako gledamo samo uloženo - tu su negde.

Murinjo nije zadovoljan. On želi da bude na vrhu, a Gvardiolin tim trenutno deluje svetlosnim godinama ispred Junajteda. Pari Sen Žermen sa druge strane? On je spiskao 400.000.000 eva samo na Nejmara i Kilijana Mbapea! To su već investicije koje se dopadaju Posebnom.

“Pre neki dan je moj sin, koji živi u Londonu, išao na utakmicu u Paris, a ne u Mančester. Trenutno, ima nešto posebno u tom Parizu. Neka magija, kvalitet, mladost… Fantastično”, i sam je baš nedavno Svece hvalio Murinjo.

Tada je i reagovao gazda Naser Al Kelaifi i preko sportskog direktora Antera Enrikea zvrcnuo Mendeša. Čisto da se pozdrave. Da vide šta ima novo. Da zabrinu Junajted pre svega. O Murinju u Parizu pisalo se i 2016. kada je Junajted tražio zamenu za Luja van Gala. Spekulisalo se da bi PSŽ mogao da mu ukrade Portugalca. Tada je baš Mančester Ivning Njuz demantovao da je takva mogućnost realna opcija.

Sada drugačija priča, iako Murinjov ugovor ističe tek 2019. godine, a trener ima opciju da saradnju produži do 2020. Ali dugo se već on žali na nedostatak novca da dovede sve igrače koje želi. Ovog leta uzeo je Viktora Lindelefa, Romelua Lukakua i Nemanju Matića, ali Junajted nije želeo da izađe u susret njegovim željama da napadne i Realovog Gereta Bejla ili bar Interovog Ivana Perišića. Sada se priča da su na Murinjovom oku Totenhemov defanzivac Deni Rouz, te napadač Atletika iz Madrida Antoan Grizman, koji je već dugo meta.

Pritom, Ibrahimoviću, Majklu Keriku i Maruanu Felainiju ugovori ističu na leto. Isti je slučaj i sa Huanom Matom, Anderom Ererom, Lukom Šoom, Dejlijem Blindom, Ešlijem Jangom i Semom Džonstonom, ali u kod njih šestorice Junajted ima opciju da produži saradnju za još 12 meseci.

