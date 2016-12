Misirac predvodi Partizanov košarkaški desant na Zagreb

Misirac predvodi partizanski košarkaški napad na Zagreb? Zvuči čudno i pomalo neobično, pogotovo za sve one koji se sećaje pomenute uloge i strane na kojoj se on nalazi u kultnoj seriji Otpisani. Ipak, u ekipi Partizana uspeli su to da pomire ove sezone.

A sve zahvaljujući izjavi trenera Aleksandra Džikića posle pobede crno-belih nad skopskim MZT-om u 15. kolu Jadranske lige, kada je jednog od svojih igrača nazvao Misircem. Misterija je brzo rešena - radi se o krilnom centru i reprezentativcu Stefanu Birčeviću.

"Džile me tako zove, po liku iz Otpisanih, ličim mu na njega. Tako je još od početka sezone, njegov zaključak, a meni ne smeta. Kad je u interesu tima, da je atmosfera dobra, sve mi odgovara. Nije loše, navikao sam se i sviđa mi se", odgonetnuo je "misteriju" Partizanov krilni centar.

Kada se vratio na košarkaške teme, Birčević je analizirao duel sa makedonskim šampionom.

"Možda na početku meča nismo baš ispunili sve odbrambene zadatke. Ipak, mislim da smo ceo meč ipak držali pod kontrolom. Nije bilo mnogo problema, a najviše nam ih je napravio Sinovec. Znali smo da će imati veliku ulogu u ovo meču. Sve u svemu, zasluženo smo pobedili".

Duel sa MZT-om nije bio i poslednji meč Partizana ove godine, pošto crno-bele 30. decembra čeka gostovanje zagrebačkoj Ciboni. Radi se o duelu direktnih konkurenata u borbi za plasman u plej-of.

"Imamo dosta vremena da se spremimo za Cibonu. Oni su tu u lošijoj poziciji, jer u utorak gostuju Mornaru. Mi ćemo konačno imati praktično celu nedelju za pripremu utakmice. To će biti možda i najvažniji meč u ovom delu sezone. U slučaju pobede, napravili bismo zaista veliki posao kada je u pitanju borba za mesto u doigravanju", ocenio je Partizanov košarkaš.

Birčević u poslednje vreme zaista igra dobro, uhvatio je pravi ritam, a na prethodnih sedam mečeva u Jadranskoj ligi i pet u FIBA Ligi šampiona imao je dvocifreni košgeterski učinka. Od toga je na četiri duela zabeležio i dabl-dabl.

"Posle utakmice protiv Šarlroa stvari su krenule na bolje za mene... Prija mi da igram u poslednje vreme, šta zna, možda zato što sam rođen na zimu (haha)."

A onda je za kraj usledilo i logično pitanje s obzirom da se završava kalendarska godina, koliko je Partizan bio uspešan u prvom delu sezone.

"Moramo da bude zadovoljni. U Jadranskoj ligi imamo 12 pobeda i tri poraza, a u Ligi šampiona bismo pobedom nad Solnokom praktično obezbedili plasman u sledeću fazu takmičenja. Ako pobedimo Cibonu u Zagrebu, moći ćemo da kažemo da smo na vrhunski način završili ovaj deo godine", zaključio je košarkaš Partizana, ekipe koja je u prethodnom periodu vezala sedam pobeda u svim takmičenjima.

(FOTO: MN Press)