Misterija momka od 10.000.000 - četiri godine ne može da zaleči povredu, da li to znači kraj karijere?

"Ne, uopšte ne izgleda dobro", bilo je sve što su kazali iz Borusije

Taman što se vratio treninzima i počeo pomalo da dobija šansu kod novog trenera Menhengladbaha Ditera Hekinga - talentovani Švajcarac Josip Drmić ponovo je van stroja. Tokom zagrevanja uoči meča protiv Dortmunda 24-godišnji napadač požalio se na bol u kolenu i umesto na teren, istog trena morao je u bolnicu.

Drmić već četiri sezone ne može da zaleči misterioznu povredu. Poslednji put 30+ utakmica odigrao je 2013. u dresu Nirnberga, a kako je prešao u Leverkuzen za blizu 7.000.000 evra nikako nije uspevao da se vrati na one stare golgeterske staze. Bez obzira na to u Menhengladbahu su odlučili da rizikuju pre dva lata i iskeširali su čak 10.000.000 za njegovu slobodu. Od tada do danas Drmić je dao jedan jedini gol za Menš, a nastupio je na svega 23 meča.

Ako ćemo po današnjoj izjavi sportskog direktora Borusije Maksa Eberla jasno je da su se u tom klubu konačno pokajali. Odgovarajući na pitanje o povredi Eberl je namršteno procedio kroz zube:

"Ne, uopšte ne izgleda dobro"...

Posle ovakve reakcije sa Borusija parka odmah su krenule i spekulacije - kakva je to, zaboga povreda, od koje Drmić ne može da se oporavi skoro četiri godine?! Kako u klubu ne govore konkretno o čemu se radi, već pominju samo probleme sa hrskavicom, mediji su čak počeli da nagađaju da li će Josip Drmić uopšte vraćati na teren, odnosno da li će biti u stanju da se i dalje profesionalno bavi fudbalom.

Podsetimo, Drmić je član reprezentacije Švajcarske već pet godina i bio je deo tog tima na Svetskom kupu u Brazilu 2014.

(foto: Action Images)