Mitrović - DA, Boaći - NE

Napadač Njukasla poželjnija opcija od golgetera Crvene zvezde

Bliži se polako januarski prelazni rok, a dvojica napadača koji će sigurno promeniti klubove su Ričmond Boaći iz Crvene zvezde i Aleksandar Mitrović iz Njukasla. Boaćijeva cena raste zbog odlične polusezone u Zvezdi, Mitrovićeva pada zbog minutaže koju ima kod Rafe Beniteza, pa bi u januaru mogli da koštaju otprilike isto…

Obojica su se do sada pominjala kao moguća pojačanja Anderlehta koji ima lošu polusezonu, a jedan od uzroka za to je slaba eifkasnost napadačke linije. Jedini koji daje golove u Anderlehtu je mladi Nigerijac Henri Onjekuru, ali on je pozajmljen igrač iz Evertona. Preostali napadači poput Poljaka Teodorčika, Slovena Beriča i Tunišanina Harbauija su potpuno razočarali i Anderleht mora da kupi napadača.

Anderlehtov direktor i ključni čovek za transfer politiku slavnog kluba, Herman van Holsbek je za belgijske medije prokomentarisao situaciju oko napadača.

“Moramo da dovedemo napadača u januaru. Imamo Onjekurua koji je dao devet golova i Teodorčika koji je prošle sezone pogađao i zavezanih očiju. Tražimo još jednog napadača kojem neće biti potrebno mnogo vremena za aklimatizaciju”, rekao je Van Holsbek.

Na konkretno pominjanje Mitrovića i Boaćija, kaže da je samo jedan od njih dvojice opcija - Mitrović.

“Da li je povratak Mitrovića opcija? Da, ali prvo moramo da vidimo kakav je stav trenera povodom tog pitanja. Znamo kakvog igrača želi. Boaćija nude širom Evrope, ali on nije profil napadača koji je nama potreban. Ako trener u potpunosti nije za dovođenje nekog igrača, onda mi moje veliko iskustvo kaže da treba da poslušam trenera”, rekao je Anderlehtov čelnik.

(FOTO: Action images)