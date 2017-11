Mitrović ide samo pod Njukaslovim uslovima! Jedna opcija je da dodaju 10.000.000 evra uz njega

Dok navijači čupaju kose zbog Hoselua i traže od Beniteza da vrati Srbina u startnu postavu, klub razmišlja o načinu prodaje

Veličina slova A A A

Aleksandar Mitrović je trenutno četvrti izbor Rafe Beniteza u napadu Njukasla koji je je poražen na poslednja četiri meča, u očajnoj je formi i dao je samo 11 golova na 13 premijerligaških duela. U prednosti su Benitezovi zemljaci Perez i Hoselua, kao i prvi strelac iz prošle sezone Dvajt Gejl. Ipak, to još ne znači da je Mitrović precrtan i da će sigurno napustiti Sent Džejms Park u januaru...

Na poslednja dva premijerligaška duela, Mitrović je dobio šansu u poslednjih dvadesetak minuta meča kada je sve već bilo gotovo u teškim porazima od Mančester Junajteda i Votforda. Rafa Benitez kao da se ovim potezima pravdao ogromnom delu Njukaslovih navijača koji insistiraju na većoj minutaži za Mitrovića. A posebno su kivni na Hoselua koji igra očajno, dao je samo dva gola na 12 mečeva od kojih je na 11 bio starter. Njukaslovi navijači već danima „masakriraju“ Hoselua na društvenim mrežama i traže od tvrdoglavog Beniteza da vrati Mitrovića u startnih 11, ali od toga za sada nema ništa...

Međutim, Benitez ne želi po svaku cenu ni da se odrekne Srbina. Španskom strategu je klupska uprava već stavila do znanja da u januaru neće moći da računa na velika finansijska sredstva. On želi da dovede napadača, ali novac za to će dobiti tek ako proda nekog iz sadašnje napadačke linije.

Lokalni Kronikl iz Njukasla piše da je Benitez stavio veto na Mitrovićevu pozajmicu u januaru. Tačnije, na pozajmicu bez otkupa. U obzir dolazi samo pozajmica uz obavezan otkup ugovora na kraju kako bi Benitez imao garantovana sredstva za dovođenje nekog drugog. Takođe, Španac ne želi da se odrekne Mitrovića, čak ni da ga proda, ako ne bude imao dogovorenu kupovinu napadača.

Najveća Benitezova želja je sjajni Čenk Tosun iz Bešiktaša. Za kojeg je spreman da ponudi 15.000.000 evra, ali Turci ne žele ni da razmišljaju o toj opciji posle plasmana u nokaut fazu Lige šampiona. Turski mediji pišu da je Njukasl sada spremio novu ponudu, a onda glasi: Mitrović i 10.000.000 evra za Tosuna! Nešto o čemu bi Bešiktaševa uprava razmislila, ali se ne slaže trener Senol Guneš koji traži boljeg napadača od Mitrovića ako već mora da ostane bez Tosuna. A trenerova reč se poštuje u Bešiktašu...

Mnogo toga će zavisiti od stava Čenka Tosuna i da li će on insistirati na odlasku. Njegov menadžer je zagrejan za transfer kako bi naplatio dobru formu svog klijenta i on održava kontakte sa Njukaslom. Ako Bešiktaš smekša, možda će Mitrović zaigrati i za treći crno-beli klub u karijeri.

(FOTO: Action images)