ŠOK! Mitroviću propao transfer?!

Nije da se prvi put dešava na fudbalskoj pijaci, ali nije ni baš tako čest slučaj - Aleksandru Mitroviću propao je prelazak u Anderleht u poslednjem trenutku, samo četiri sata pre zatvaranja prelaznog roka?!

Njukasl i Anderleht su se dogovorili, sve je išlo pravim putem, Mitar je vidno zadovoljan i srećan sleteo večeras u Brisel i izjavio kako se "sjajno oseća jer se vratio kući", ali onda su društvenim mrežama počele da kolaju priče kako je sve propalo. Niko precizno nije znao o čemu se radi, nagađalo se te "Mitrović nije prošao preglede", te "Islam Slimani nije prošao lekarsku kontrolu u Njukaslu", da bi naposletku stigla potvrda sa Ostrva - propalo je definitivno!

Iz Belgije su u isto vreme stizale informacije kako Mitrović čeka u klubu na pregled i promociju, kako je nasmejan, ali onda se oglasio uvek pouzdani Skaj sport s informacijom da je posao propao jer Anderleht nije mogao da zatvori finansijsku konstrukciju.

Naime, Belgijancima je u zadnji čas propala prodaja Lukaša Teodorčika. Hamburger je bio zainteresovan, želeo da pregovara, da bi čelnici Kraljevskog kluba praktično "podigli od stola" zainteresovanu stranu svojom cenom - 7.000.000 evra. I odoše Nemci kao opareni. To je u isto vreme značilo i stop za Mitrovića. Verovali ili ne, samo 40 minuta pošto je sleteo u Brisel?!

Ostaje pomalo nejasno kako to Anderleht nije mogao da isplati sve što je bilo potrebno kada je poslednjih nekoliko dana inkasirao 13.000.000 evra samo na dvojici igrača - Stančijuu i Haniju. A plus, otišao je mladi Dodi Lukebakio u Votford. Visina obeštećenja u tom slučaju nije otkrivena, no svi dobro znamo kako Englezi plaćaju... Ali sve to sada je malo važno.

Sa Skaja još stižu informacije da ima nade za Mitrovića jer postoji još zainteresovanih klubova. Ali sada je pitanje imal li i vremena?

Sat ubrzano otkucava...

