Mladenović: U Zvezdinoj školi ima desetak klinaca koji mogu da naprave ozbiljne karijere

Paraleno sa povratkom na veliku evropsku scenu Crvene zvezde je krenula i sa razvolem omladinskog pogona, kao polazne tačke za dalji prosperitet kluba.

Rezultati crveno-belih u omladinskoj konkurenciji ove sezone su izuzetni, ali na stadionu Rajko Mitić on nije prioritetan, već je daleko važniji konačan proizvod, odnosno ko će od tih mladih fudbalera na kraju biti kadar da ponese dres prvog tima srpskog vicešampiona.

„Lepo je biti prvi u bilo kojoj konkurenciji, u bilo čemu. Suština je da treba biti prvi sa ciljem da omladinska škola treba da bude ispostava prvog tima. Uzalud sva prva mesta ako ne dajemo igrače za prvi tim. Meni je mnogo draže što u prvom timu sada imamo četiri-pet igrača na koje se ozbiljno računa sada, i računaće se u budućnosti, a koji su sada deo ove lepe priče. Titule su plus, a ja sam svestan da je naša omladinska škola još uvek daleko od onoga što ja želim da bude. Ovo je samo nešto što je trenutno, nadam se da je samo usputna stanica ka onome čemu ja kao direktor škole težim. Omladinska škola je u prethodne dve i po godine pretrpela dosta promena, a biće ih još mnogo. Nadam se da će sve to doneti još veće standarde“, rekao je Mladenović.

Omladinci Crvene zvezde su u prva tri kola osvojili samo četiri boda, a onda je usledila serija dobrih rezultata koja je krunisana prvim mestom.

„U omladinskom fudbalu oscilacije su normalne kod dece. Imali smo uoči samog početka sezone veoma jak turnir na kojem smo bili, i dosta nekih otežavajućih okolnosti nam se poklopilu u samom početku. Rešili smo te probleme, i sada idemo ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Bez obzira na to što smo prvi, i dalje tu ima dosta nedostataka. Poznato je i da maltene celu sezonu ne igramo na svom terenu, faktički smo bili gosti. To je još jedan znak da Zvezda nema problema što se tiče rezultata. Pokušavamo da u hodu rešavamo sve nedostatke. Ne mislim samo na omladince, već i na druge kategorije. Treneri se sve više navikavaju na sistem, i odgovornost svakog pojedinca je poznata“.

U prvom planu ove jeseni bile su igre Dejana Joveljića koji je postigao nestvarna 33 gola iz 14 odigranih utakmica.

„Dejan Joveljić jeste dete za primer, a pre svega mislim na vanfudbalske stvari. Dete je izuzetan profesionalac, znamo da je imao problem sa mononukleozom, da se vratio, da je posvećen, svaki trening mu je kao i utakmica. To je jedini pravi način da igrač napravi ozbiljnu karijeru. Joveljić je, međutim, još uvek dete, treba da imamo to u vidu. Još uvek može da se nadograđuje. Sa stručne strane gledano i na osnovu mnogih analiza, vidimo da mu neke stvari i dalje fale. Razgovaramo na tu temu, i sa šefom stručnog štaba i sa sportskim direktorom, i sa pomoćnicima koji su zaduženi za individualni rad, mislim pre svih na Milana Kosanovića. Imamo jasnu sliku šta je to što Joveljiću fali da bi on u perspektivi mogao da bude vrhunski napadač. On ima dosta dobru polaznu osnovu, ima nešto sa čime se rađa i što ne može svako da bude, ali neophodno je da se posvetimo i individualnom radu koji ove polusezone i nismo mogli da imamo, iz prostog razloga što nismo imali gde da radimo. Osim Joveljića, imamo dosta igrača koji su ove godine sazreli i pokazali mnogo. Vidi se ozbiljan napredak i kod godišta 1999, i kod 2000. i 2001. takođe. Tu ima desetak klinaca koji stvarno mogu da naprave ozbiljne karijere, ali to će samo od njihove posvećenosti zavisiti. Uzalud je naša priča na treningu, jer trening traje sat i po ili dva, ukoliko i van treninga nisu posvećeni, preostalih 22 časa dnevno. Svi vole da se porede sa Mesijem ili Ronaldom, a niko ne priča da Ronaldo radi osam sati dnevno na sebi. Posvećenost fudbalu mora biti velika, edukacija kako fudbalska tako i vanfudbalska. Današnji fudbal gotovo da je postao nauka, i zahteva fudbalski inteligentne i edukovane fudbalere“.

Zvezdini kadeti takođe ostvaruju velike uspehe. Ove jeseni odigrali su 17 utakmica i ostvarili su svih 17 pobeda.

„Lepo je imati sve pobede i to prija. Međutim, treneri moraju da shvate da smo mi omladinska škola, i sam naziv „škola“ govori da mi decu moramo mnogo toga da naučimo. Bez obzira na značaj rezultata, on ništa ne vredi ako se ne naprave igrači za prvi tim. Pitajte bilo koga i neće znati da vam kaže ko je pre tri ili četiri godine bio šampion u omladincima ili kadetima. Ali, svi pamte koje igrače je omladinska škola izbacila u prvi tim. Crvena zvezda jeste veliki klub koji uvek treba da ide i na rezultat, ali rezultat sam po sebi u omladinskim kategorijama nije prioritet, već je to školovanje igrača za potrebe prvog tima. Lepo je što je kadetska ekipa prva i što ima sve pobede, osim Nikole Puače treba pomenuti i njihovog nekadašnjeg trenera Mirka Bunjevčevića. Napravio je dobru selekciju. Ima tu i dalje igrača koje čekamo, kao i onih koji su prevazišli kadetsku selekciju, i u dogovorima sa trenerima pravimo dalje planove za svakoga od njih“.

Problem izlaznih generacija Crvene zvezde još uvek nije rešen i traži se način da deca nastave da igraju i kada završe omladinsku školu.

„Još uvek se radi na tome da se nađe najbolje moguće rešenje za tu decu. Moj stav je da igrači Crvene zvezde moraju da se prilagode uslovima igranja prvog tima. Džabe mi pozajmljujemo naše dete koje je završilo omladinsku školu u neku ekipu koja igra defanzivan fudbal i koja se brani. I očekujemo od njega da sutra kada dođe ovde, ume da napada. To su sasvim dva različita koncepta igre. Nije isto da li neko brani 20 metara ili brani 50 metara, i da li napada tri igrača ili 10 igrača. Druga stvar, po mom mišljenju, treba napraviti pravu filijalu. Takvu, da prvi tim, filijala i omladinska selekcija rade u istim uslovima, istim zahtevima. Samo tako se i mogu očekivati rezultati, a ta filijala uopšte ne treba da vodi računa o rezultatima, već samo o sazrevanju samih igrača“.

Radovi se privode kraju, i uskoro će deca koja pohađaju Zvezdinu školu imati mnogo bolje uslove za treniranje. Poboljšanje infrastrukture je od velikog značaja za budućnost Crvene zvezde.

„Kada sam došao pre dve i po godine, u plan i program koji sam dostavio klubu napisao sam da je moja želja da imamo tri terena i reflektore, kako bi se uslovi za napredak i rad unapredili. Ima još stvari koje su nam potrebne: internat, hala, teretane, svlačionice... Ali, ovo je iskorak i meni je drago što sam deo toga. Hteo bih da se zahvalim generalnom direktoru Terziću, predsedniku Mijailoviću koji su podržali ove projekte. Oni su ti koji odlučuju o protoku novca, prepoznali su dobrobit kluba u smislu da će sama Zvezda imati benefit od dobrog rada omladinske škole. Zadovoljstvo mi je da sam ja taj direktor za vreme čijeg mandata je ovo napravljeno, imam i ja neku svoju ulogu u svemu tome i drago mi je da sam doprineo“, zaključio je Mladenović.

(FOTO: Star Sport)