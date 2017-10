Mnogo organizacije, a nigde talenta! Telefoni, video-igrice... Gde su strast i radost igre? A kako smo nekad Toti i ja...

"Jeste, utakmice Serije A su me stvorile, ali sada radije gledam momke u parku kako igraju", poručuje Antonio Kasano

Bivši as Rome, Reala, Intera, Milana i zli dečko italijanskog fudbala - Antonio Kasano, kaže da je mogao da bude poput jednog od najboljih fudbalera sveta Lionela Mesija, iliti trenutno najskupljeg igrača na planeti Brazilca Nejmara.

Kasano je igrao za neke od najvećih klubova, sakupio 39 nastupa za reprezentaciju Italije, ali večno će ostati primer protraćenog talenta, čega je svestan i sam. On je u intervjuu za Rai Sport ispričao neke vrlo zanimljive stvari, podvukavši da još nije završio karijeru, iako mu je već 35 i trenutno je bez ugovora.

"Ja sam problematičan momak. Nikada ne znam s kakvim ću se raspoloženjem probuditi... Mogao sam da igram na drugoj planeti, ali imam problem s tim da ne volim da treniram. Uz to, uvek sam želeo da jedem ono što mi se u tom trenutku jelo. To me je uvek kočilo".

Fantantonio je, podsetimo, proteklog leta u dva navrata bio nadomak potpisa za Veronu, ali oba puta se predomislio u zadnji čas. Jednom se čak slikao i sa dresom... Odustao je pa proglasio kraj karijere, da bi se i po tom pitanju predomislio nakon dva-tri dana. Zasad ne govori o povratku, gde bi mogao da nastavi da igra, ali zato se s malo sete priseća...

"Igrao sam u najboljim ekipama sveta poput Reala, Milana, Intera... Da sam imao drugu glavu na ramenima, mogao sam da igram i na Marsu, da budem kao danas Mesi ili Nejmar. Ili neki drugi veliki fudbaleri".

Da žali za nekim starim vremenima, drugačijim fudbalom i drugačijim odrastanjem, Kasano ne krije.

"Frančesko Toti i ja odrastali smo tako što smo igrali na ulicama. Trčali smo za loptom između parkiranih automobila, po parkovima... Danas je sve tako organizovano i isplanirano do savršenstva. Svi ti momci sa pametnim telefonima i video-igricama... Dobro, fudbal u ovo vreme sigurno ne može da bude hobi, ali u njemu mora da bude strasti i radosti igre".

I za kraj:

"Vidim stvarnu recesiju u italijanskom fudbalu. Mnogo je organizacije, a talenta nigde. Jeste, utakmice Serije A su me stvorile, ali sada radije gledam momke u parku kako igraju", zaključio je Kasano.

(foto: Action Images)