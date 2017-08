Moćni Atletiko Paranense, Sao Paulo tone sve dublje, slavlje Kruzeira u Riju (VIDEO)

Teški dani za neke od velikana brazilskog fudbala

Fudbaleri Atletiko Paranensea pregazili su na svom terenu Avai sa 5:0 u utakmici 18. kola brazilske Serije A i tako potvrdili da polako izlazi iz igre krize i rezultata jer im je ovo bio drugi uzastopni trijumf u šampionatu.

Inače, timu iz Kuritibe baš leže dueli sa Avaijem, pošto im je ovo bio peti trijumf zaredom nad tim rivalom.

Posebno raspoloženi za igru u noćašnjoj utakmici bio je tandem Giljerme - Eduardo Enrike. Obojica fudbalera spakovala su po dva gola nejakim gostima.

Giljerme je to uradio u 34. i 56. minutu, dok je Enrikeu to pošlo za rukom u 71. i 78. minutu. Pored toga, autogol je postigao i Santos Lima u 58. minutu. Ekipi Avaija to je bio drugi uzastopni poraz.

U derbiju dva trofejna kluba Kruzeiro je kao gost u Rio de Žaneiru bio ubedljiv protiv Vasko da Game sa 3:0. Već posle 19 minuta gostujuća ekipa je vodila sa 2:0, golovima Tijaga Nevesa i Sase iz penala.

Konačan rezultat postavio je Robinjo pogotkom dva minuta pre kraja utakmice. To je ekipi Kruzeira bila prva pobeda posle pet utakmica u kojima je upisala četiri remija i jedan poraz.

Crnu seriju od četiri poraza prekinula je Koritiba i to pobedom na gostovanju Sao Paulu, ni manje ni više. Bilo je 2:1 za Koritibu i to pogocima Karleta u 58. minutu iz penala i Filigrane u 66. minutu. Poraz slavnog domaćina ublažio je Denilson minut pre kraja utakmice.