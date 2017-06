Monako čerupaju sa svih strana: PSŽ krenuo po Fabinja!

Klauzula je 50.000.000 evra, ali ne važi za klub iz Pariza. Juventus i Mančester Junajted takođe u igri

Biće ovo leto čerupanja Monakovog sjajnog tima koji je prethodne sezone oduševio fudbalsku Evropu i prekinuo dominaciju Pari Sen Žermana u Francuskoj. Luksuzni izlog sa najvećim talentima Evrope je postao prva opcija za najbogatije klubove Starog kontinenta. Doduše, makar će Kneževi napuniti kasu da se preliva od silnih miliona...

Bernardo Silva je u Mančester Sitiju, njegovim stopama će i Mendi, Arsenal i Totenhem hoće Lemara, još se ne zna šta će biti sa Mbapeom, a Bakajoko želi u Čelsi. Poslednji u nizu koji bi mogao da obezbedi veliki transfer je Fabinjo.

Sjajni Brazilac je postao glavna meta Pari Sen Žermena koji je još ranije postigao dogovor oko transfera Obamejana. Fabinjo je naciljan kao drugo najveće pojačanje.

Kako piše Lekip, novi sportski direktor Svetaca, Paulo Enrike insistira na dovođenju Fabinja pre nego Nicinog veziste Serija koji se do sada pominjao. Fabinjova prednost je što osim zadnjeg veznog može da igra i na poziciji desnog beka. On ima ugovor do 2021. godine sa Kneževima, ali i zeleno svetlo da ide ako dođe prava ponuda jer.

Fabinjo ima otkupnu kaluzulu pod 50.000.000 evra, ali ta klauzula ne važi za francuske klubove, pa se PSŽ nada da bi mogao da ga dobije jeftinije. Iako bogatom klubu sa Parka prinčeva, ni ovih 50.000.000 evra nije preskupo.

Sveci nisu jedini zainteresovani klub za Fabinja. Mančester Junajted i Juventus su takođe zagrizli za Fabinja, ali Stara dama ne želi baš da izdvoji toliki novac za Brazilca. Junajted bi mogao jer Murinjo želi još jednog zadenjg veznog, a olakšavajuća okolnost je što je Fabinjov menadžer Žorž Mendeš, koji ujedno zatupa i vezistu Monaka.

PSŽ bi dovođenjem Fabinja jednim udarcem ubio dve muve. Kao što to rade Bajern u Nemačkoj ili Juve u Italiji: Sebe bi pojačao, a driektnog rivala oslabio...

(FOTO: Action images)