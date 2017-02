Monakovi superklinci su u izlogu - Real se prvi prijavio za licitaciju

Madriđani imaju ambiciozne planove, pitanje je samo koliko su realni...

Veličina slova A A A

Svi su jako dobro znali da Monako u svojim redovima gaji jednu od najtalentovanijih generacija evropskog fudbala, te da su u toj grupi igrača bar trojica ili četvorica kojima se proriče budućnost svetskih superzvezda, ali posle predstave na Etihadu i spektakularnog okršaja sa Mančester Sitijem jasno da se tu ne radi samo o pukim talentima, već u određenim slučajevima o momcima koji već sada mogu da se nose sa najboljima na vrhunskom nivou, u najjačem takmičenju.

Knežvi su izgubili o Građana sa 3:5, međutim, pored toga što su sačuvali šanse da prođu dalje u izlog su nehotice gurnuli svoja dva ponajbolja fudbalera. Svaka čast Lemaru, Bakajoku, Sidibeu, Mendiju... Najveća pažnja ipak je usmerena ka 18-godišnjem Kilijanu Mbapeu i 22-godišnjem Bernardu Silvi.

Da je tako definitivno znate kada se najveći među najvećima zaustave baš ispred vašeg izloga. Naravno, Real Madrid! Marka u današnjem izdanju "preliminarno" najavljuje da Kraljevići kuju planove za letnji prelazni rok kada bi trebalo da im bude skinuta zabrana transfera. List koji je jako dobro upućen u zbivanja u madridskom velikanu podseća da je Real ove zime ostao bez Aleksandera Isaka za kog je veoma bio zagrizao i da taj poraz na tržištu mora da se na neki način nadomesti. Kilijan Mbape, ili kako su ga Francuzi krstili novi Tjeri Anri, oduševio je čitavu Evropu partijom protiv Sitija, pa samim tim i emisare sa Bernabeuu koji su uživo pratili utakmicu. Oni su u svojim tefterima poneli samo reči hvale i zakazali još jedno gledanje kroz desetak dana, na stadionu Luj II, kada Gvardiolin tim bude došao Monaku na revanš.

Pored Kilijana za oko skautima Reala zapao je i Bernardo Silva. Portugalac je zapravo povezivan sa Kraljevskim klubom još prošlog leta, ali blistava partija od pre nekoliko noći ponovo je aktivirala interes probudila želju. Kako je rastanak sa Hamesom Rodrigezom sve realnija i izvesnija opcija, Silva bi Zidanu došao kao kec na deset. Ne treba ni pominjati da se u isto vreme radi i o investiciji za budućnost i o igraču koji bi odmah mogao da donese kvalitet Kraljevićima.

O ciframa je rano govoriti. Mbape je po Transfermarktu procenjen na 10.000.000 evra, no to svakako nije cifra za koju će biti moguće dobiti ovog momka. Olakšavajuća okolnost za sve zainteresovana biće činjenica da njemu ugovor ističe u leto 2019. Kada je u pitanju Silva on je godinu dana duže vezana za Monako i trenutno se njegova vrednost procenjuje na 25.000.000, što takođe nije cifra koja bi zadovoljila čelnike Kneževa.

Leto se bliži, licitacije tek kreću. Izvesno je samo da će biti ludo...

(foto: Action Images)