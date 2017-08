Monći sumnja da je u Nejmarovom transferu sve legalno...

"Iskreno, malo me plaši ovakvo ponašanje milijardera", poručio sportski direktor Rome

Sportski direktor Rome Ramon Rodrigez Verdeho, u fudbalskom svetu poznat kao Monći, negirao je da Vučica pokušava da dovede mladog vezistu Dortmunda Emrea Mora.

Na konferenciji za štampu koju je danas održao, a na na kojoj je predstavljen Čengiz Under, Monći je najviše vremena posvetio Nejmarovom transferu u Pari Sen Žermen.

"Iskreno, malo me plaši ovakvo ponašanje milijardera... Ne osećam se lagodno. Ne znam kuda idemo s ovim, a ne želim da mislim da je to stvarano veštački balon koji će eksplodirati u skorijoj budućnosti. Kao što je puklo tržište nekretnina i nanelo mnogo štete globalnoj ekonomiji... I sve ovo u vreme kad je situacija van fudbala takva da mnogo ljudi pati u svakodnevnom životu. Trebalo bi da smo ogledalo društva, ali ponekad nismo".

Doskorašnji direktor Sevilje zatim je izrazio sumnju u legalnost posla koji je PSŽ prethodnih dana završio...

"Poštujem i cenim što su uspeli u svojim namerama, međutim, da li je sve to legalno reći će nam nadležne institucije".

Kada su dalji planovi Rome na tržištu Monći je bio jasan:

"Znate moj princip i kako radim. Nisam neko ko kupuje skupe igrače".

Emre Mor nije jedan od takvih...

"Nismo zainteresovani za njega", zaključio je sportski direktor Rome.

(foto: Action Images)