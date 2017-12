Moralo da je bude tako: Nemanja Nikolić u idealnom timu MLS lige! Konkuriše i za MVP

Godina iz snova za Nemanju Nikolića! Srpski napadač, sa mađarskim pasošem, osvojio je srca ljbitelja fudbala širom Sjedinjenih Američkih Država, pa je na koncu 2017. izabran u idealni tim MLS lige!

Greh bi bio da nije, jer je u debitantskoj sezoni preko „bare“ postigao 24 gola i najbolji je strelac prvenstva (ujedno najbolji strelac kluba u jednoj sezoni), njegov Čikago završio je treći u Istočnoj konferenciji (najbolji plasman u poslednjih nekoliko godina), a kao šlag na tortu stiao je izbor u najboljih 11.

Na osnovu glasova predstavnika medija, igrača i trenera, idealni tim čine: Tim Melia (Kanzas Siti), Džastin Morou (Toronto), Ike Opara (Kanzas Siti), Kendal Voston (Vankuver), Migel Almiron (Atlanta), Dijego Valeri (Portland), Viktor Vaskez (Toronto), Sebastijan Đovinko (Toronto), Nemanja Nikolić (Čikago), David Vilja (Njujork Siti) i Jozef Martinez (Atlanta).

Osim toga, navijači su glasiovima odluičili da je pilen Veljka Paunovića drugi najbolji novajlija u Ligi, a ui dalje je u konkurenciji za zvanje MVP. Mada, u ponedeljak, na svečanosti u Portlandu, najveće šanse da podigne taj trofej ima Dijego Valeri.

