Može li Mestalja da zaslepi i Katalonce?

Vodeća Barselona stiže na megdan sjajnoj Valensiji

Niko pred početak sezone nije mogao ni da pretpostavi da će se krajem novembra u okršaju dva prvoplasirana tima španske Primere sastati Valensija i Barselona. Katalonci od početka sezone gaze sve pred sobom, ali ekipa Marselina Torala veliki obračun na Mestalji dočekuje na drugom mestu i to nakon niza od devet pobeda u svim takmičenjima.

Ipak, Barselona u Primeri igra fantastično, već je stekla značajnu zalihu u odnosu na najbliže pratioce i želi da zadrži rastojanje i nakon ovog derbija. Valensija je osokoljena odličnom formom i pobedama, ali Barselonu u Primeri nije savladala još od februara 2007. godine. Prošle sezone, koja se ipak ne može upoređivati s ovom kada je u pitanju tim sa Mestalje, na ovom stadionu Katalonci su slavili sa 3:2.

„Svaki trener uvek želi da njegova ekipa igra sve bolje. Čak i kada igre dobro stvari uvek mogu da se poboljšaju. Od kako sam došao mnoge stvari su se promenile iz različitih razloga. Morate da se prilagodite onome što se svakodnevno dešava. Ako pobedimo, matematički će to biti dobro za nas. Oba tima se nalaze u odličnoj formi, a utakmice sa Valensijom su uvek teške. U pitanju je tim sa najboljim kontranapadom u ligi i to moramo da iskontrolišemo“, rekao je Valverde.

Golovi su nešto što je redovna pojava na njihovim međusobnim mečevima, ali se radi o timovima koji ne primaju veliki broj pogodaka u ovoj sezoni (pogotovo Barselona), pa treba biti oprezan, a opreznost je nešto što će verovatno biti prisutno i u igri dva tima. Ova Barselona zna kako se igraju ovakvi mečevi, bez obzira na to što domaćin i te kako ima čemu da se nada.

„Doći do pobede protiv Barse nije nimalo lako, ali želemo da budemo prvi tim koji ih je savladao u ovoj sezoni. Oni imaju dobar sistem igre, najbolji su odbranbeni tim u Ligi. Pokušaćemo da ium napravimo poteškoće. Ovo je bila najlakša utakmica za pripremu, u potpunosti poštujemo velikog rivala, ali imamo viziju, želimo da pobedimo i pokušaćemo to da učinimo“, rekao je Marselino Toral.

Utakmica na Mestalji počinje od 20.45, a pravdu na ovom meču deliće Ignasio Iglesijas Viljanueva.

VALENSIJA – BARSELONA (20.45)

Stadion: Mestalja

Kapacitet: 55.000

Sudija: Marselino Toral

VALENSIJA (4-4-2): Neto – Montoja, Garaj, Paulista, Gaja – Pereira, Soler, Kondogbija, Gudes – Zaza, Rodrigo.

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen – Semedo, Vermalen, Umtiti, Alaba – Rakitić, Buskets, Inijesta – Alkaser, Mesi, Suarez.

PRIMERA - 13. KOLO

Petak

Selta - Leganes 1:0 (1:0)

/Aspas 27pen/

Subota

Alaves - Eibar 1:2 (0:1)

/Burguj 91 - Đordan 33, Čarls 69/

Real Madrid - Malaga 3:2 (2:1)

/Benzema 9, Kazemiro 21, Ronaldo 76 - Rolan 18, Kastro 58/

Betis - Đirona 2:2 (0:1)

/Gvardado 85, Teljo 90+5 - Portu 45+1, 90+4/

Levante - Atletiko Madrid 0:5 (0:2)

/Rober 5ag, Gameiro 29, 59, Grizman 65, 69/

(FOTO: Action images)