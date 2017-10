Može li Pandev da zaprži čorbu Škendiji?

Dva derbija u vanrednom kolu u Makedoniji

Nije to čest slučaj, ali je u susedstvu aktuelan: da aktivan fudbaler ima svoj klub koji se takmiči u elitnom rangu. U Makedoniji se od ove sezone takmiči Akademija Pandev, klub čiji je osnivač Goran Pandev, iskusni 34-godišnji napadač, koji trenutno nosi dres Đenove.

Pandev, jedan od najboljih fudbalera u istoriji Makedonije, osnovao je klub 2010. u rodnoj Strumici, a kako je njegov tim prošle sezone bio prvi u drugoj ligi, izboren je plasman u elitu. I ekipa koju vodi Panče Stojanov vrlo se dobro snašla u najvišem rangu - u deset odigranih mečeva skupili su 18 bodova i nalaze se na trećoj poziciji na tabeli, odmah iza Škendije i Vardara, klubova koji su ove sezone bili vrlo zapaženi u Evropi (Škendija je izbacila Dačiju, Helsinki i Trakai u Ligi Evrope, i tek u plej-ofu je ispala od Milana, dok je Vardar u kvalifikacijama za Ligu šampiona izbacio Malme, ispao tesno od Kopenhagena, a onda u plej-ofu za Ligu Evrope senzacionalno izbacio Fenerbahče i izborio plasman u takmičenje po grupama).

Elem, Akademija Pandev, za koju igrao i Goranov rođeni brat Saško, danas dočekuje lidera Škendiju i biće to vrlo zanimljiv meč iz nekoliko razloga. Prvo, Škendija ima devet bodova više od Vardara, ali i dve utakmice više, i kad bismo hipotetički Vardaru upisali dve pobede u dva zaostala meča, Škendija bi „ostala“ na tri boda prednosti, i poraz u Strumici bi joj ozbiljno uzdrmao prvo mesto. Drugo, od pet pobeda u ligi, Akademija je četiri ostvarila kod kuće u Strumici. Kao domaćini imaju učinak „četiri od četiri“, i još nisu primili nijedan gol, pošto su slavili tri puta sa 2:0, i jednom sa 1:0. Istina, još im u gostima nije bio ovako ozbiljan protivnik.

Treba reći i da je Škendija „gladna“ pošto od prve i zasad jedine titule 2011. godine konstantno kaska za Vardarom i izmiče joj prvo mesto. Što se kluba iz Tetova tiče, on ima samo jedan poraz u sezoni, i to od Vardara (2:4), a na njegovim mečevima pada izuzetno mnogo golova, u proseku čak preko četiri po meču. Dakle, sušta suprotnost od današnjeg rivala. Videćemo na koju će stranu prevagnuti.

Iks u Strumici - kvota 3,45

U isto vreme, Vardar igra gradski derbi s posrnulim velikanom Rabotničkim. Kažemo posrnulim, pošto od titule 2014. godine Rabotnički ima ozbiljnih problema. Dok je u sezoni 2014/2015. bio koliko-toliko konkurentan, sve posle toga je bilo vrlo loše. Istina, prošle sezone bili su treći, ali sa ogromnim zaostatkom u odnosu na Vardar i Škendiju. Ni ove sezone popularni Romantičari ne mogu da se pohvale dobrom igrom, imaju samo dve pobede u 10 mečeva, dakle sigurno ih čeka još jedno turobno prvenstvo.

A s druge strane je višestruki uzastopni šampion Vardar, klub u vlasništvu Sergeja Samsonenka, ruskog biznismena koji je rukometni klub doveo na krov Evrope. Vardar je napravio veliki uspeh plasmanom u Ligu Evrope (tamo, istina, nije konkurentan, u poslednjem kolu izgubio je 0:6 od Real Sosijedada), a to ga je malo i poremetilo u prvenstvu. I to i odlazak najboljeg igrača u kvalifikacijama Džonatana Balotelija, koji je prodat katarskoj Al Garafi. Pomenuti poraz od Španaca delovao je loše na ekipu koja je u prošlom kolu izgubila od Pobede u Prilepu sa 1:0. To je bio drugi poraz u prvenstvu, a prvi je doživljen od Škendije u prvom kolu (0:2), najvećeg rivala koji je potom savladan u Skoplju sa 4:2.

Dvojka na Vardar nosi kvotu 1,60

Sada je prošlo sasvim dovoljno vremena od Sosijedada da može da se kaže da se Vardar oporavio. Uz to, motiv jeste epitet gradskog derbija, iako Rabotnički nije kvalitetan kao nekad, a činjenica je da je Vardar na ovom meču samo nominalno gost, pošto i jedan i drugi klub rivale dočekuju na prelepoj Areni Filip Drugi u prestonici Makedonije, koja je letos ugostila Real Madrid i Mančester Junajted u okviru Superkupa Evrope.

Obratite pažnju i na utakmicu Škupi - Pobeda. Domaćin je „domaćinska“ ekipa koja gubi u gostima, a kod kuće uglavnom dobija, dok je Pobeda ista priča - na gostovanjima vrlo loše prolazi, obično uz veliki broj primljenih golova.

Renova ne bi smela da ima problema protiv najslabije ekipe u ligi, Skoplja, koje još nema pobedu u ovom šampionatu.

