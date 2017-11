Mozzart podržao rad Fondacije za mlade talente grada Beograda

Raspisan konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim srednjoškolcima teritorije grada Beograda

Kompanija Mozzart jedan je od donatora na ovogodišnjem konkursu Fondacije za mlade talente grada Beograda. Fondacija je raspisala je 30. oktobra novi konkurs za dodelu novčanih sredstava talentovanim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Beograda. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem sajta fondzamladebeograd.rs

Konkurs će trajati do 20. novembra i očekuje se veliki broj prijavljenih srednjoškolaca.

Predsednica Fondacije za mlade talente grada Beograda Ana Zekavica rekla je da je ove godine odvojeno 16.800.000 dinara za nabavku opreme. Od te sume za nabavku neophodne opreme koja omogućava dalje negovanje talenta biće izdvojeno 12.000.000 dinara, za učestvovanja na priznatim takmičenjima u inostranstvu 2.400.000 i za učestvovanja u različitim obrazovnim kampovima, na radionicama, edukacijama, seminarima i skupovima u inostranstvu 2.400.000 dinara.

“Prošle godine smo imali 95 prijavljenih srednjoškolaca od kojih je 69 dobilo novčana sredstva, ove godine se nadamo da će ih biti više. Naša ciljna grupa su osnovci, srednjoškolci i studenti, a od prošle godine smo se opredelili da ostanemo pri srednjim školama, tako da svi srednjoškolci koji su zainteresovani i kojima su potrebna novčana sredstva za neku od ove tri kategorije mogu da se prijave. Osim talenta važan je i socijalno-ekonomski status porodice, zatim uspeh u školovanju, pripadnost nekoj osetljivoj grupi i izuzetnost. To su kriterijumi, a naša komisija odlučuje i pravi liste. Nakon prijava do 20. novembra ćemo napraviti i konačnu rang-listu i znati koji je to broj koji čini drugu generaciju mladih talenata grada Beograda“, objasnila je Zekavica.

Nadovezao se Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart.

“Sa zadovoljstvom smo se pridružili radu Fondacije koja će pomoći mladim talentima. I pored uloženih sredstava, pobrinućemo se da talenti iz oblasti sporta i nauke dobiju našu dodatnu podršku u razvoju svojih veština, jer oni su budućnost ove zemlje, a mi kao društveno odgovorna kompanija koje se posebno oslanja na te dve oblasti, podržavamo inicijative i ulažemo u njihov razvo“.

Ove godine više donatora se odazvalo pozivu za pomoć talentovanim učenicima srednjih škola. Kompanije koje su novčano pomogle finansiranje potreba mladih srednjoškolaca Beograda su: Saobraćajni institut „CIP”, Štampa sistem „Moj kiosk”, „Telekom”, Aerodrom „Nikola Tesla”, „Novo Nordisk”, Banka „Intesa”, „Huawei”, „Dunav osiguranje”, „Archangel Studios”, „Mozzart”, „Rubau”, „Energoprojekt holding”, Privredna komora Srbije, „Millenium Team” i „KBV Datacom”.

Fondacija je posvećena pomaganju mladim talentima koji su slabijeg materijalnog stanja, kako bi razvili svoj potencijal, te se trudi da svojim radom unapređuje položaj dece i mladih kreiranjem uslova za napredovanje i usavršavanje.