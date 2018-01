Murinjo: Ibra može da ide, Felaini da ostane

Strateg Mančester Junajteda otkrio planove

Veličina slova A A A

Američki i ostrvski mediji su jutros zagrmeli da su Los Anđeles Galaksi i Zlatan Ibrahimović obnovili pregovore o selidbi švedskog asa preko Atalntika i da su sponzori spremni da plate ogromna primanja proslavljenog napadača. Interes Galaksija za Ibru je odavno poznata stvar, ali s obzirom na dolazak Aleksisa Sančeza sada je aktuelna opcija da se u martu preseli u Grad anđela.

Da se nešto dešava potvrdio je i Žoze Murinjo kojem Ibrahimović ne znači mnogo u ovoj sezoni. Pogotovo sada kada je tu i Sančez. Portugalac je u svom stilu prokomentarisao vesti o odlasku Ibrahimovića i između redova poručio da mu neće stajati na putu i da napadač može da ide sa Old Traforda.

„Ništa mi nije rekao. Sve što sam čuo i saznao o tom transferu je iz medija. Zlatan mi ništa nije pomenuo, tako da ne znam ništa o tome. On je u poslednjoj godini ugovora i ako je istina da vidi budućnost u drugom klubu, u drugoj zemlji, onda smo spremni da mu pomognemo i da stvorimo uslove da se to ostvari. Ne želimo da mu otežavamo život“, poručio je Murinjo.

Još jedan igrač kojem na leto ističe ugovor sa Mančester Junajtedom je bio tema na Murinjovoj konferenciji za medije. Reč je o Maruanu Felainiju.

„On je veoma važan igrač za nas. Veliki je profesionalac koji daje sve od sebe da pomogne timu. Postoji volja sa moje strane, sa strane kluba i sa njegove da ostane u klubu. Svi želimo srećan kraj“.

(FOTO: Action images)