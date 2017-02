Murinjo: Možemo opet da potrošimo 100.000.000, ali znamo kako

Bolje trojica koja znaju šta je Mančester, nego sedmorica samo radi broja...

Veličina slova A A A

Ako je verovati Žozeu Murinju, neće biti velikih promena u Mančester junajtedu narednog leta. Portugalski stručnjak se pred sutrašnji meč sa Votfordom obratio javnosti, uveravajući navijače da ih čeka, kako reče, miran prelazni rok.

Potvrdio je da Zlatan Ibrahimović ostaje na Old Trafordu (potpisaće novi ugovor), ali da je rekonstrukcija Crvenih đavola započeta njegovim dolaskom u junu 2016. pri kraju.

„Pre smo za to da dovedemo dva, tri, najviše četiri igrača koja osećaju ideju kluba i način igre koji ovde promovišemo, a da istovremeno mogu da ojačaju našu ekipu. Nismo za to da dovedemo šest, sedam fudbalera i da ih isto toliko prodamo. Nećemo igrati tu igru“, rekao je Murinjo.

MOZZART kvote --- >>> 2002: Mančester junajted - Votford 1 (1,25), X (6,25), 2 (11,00)

U poslednje vreme najčešće se pominje da će u Mančester doći Antoan Grizman, napadač Atletiko Madrida, kao i da će Vejn Runi napustiti klub, usled unosnih ponuda iz Azije.

„Mislim da nas na leto čeka miran prelazni rok, jer imamo stabilnu ekipu. Neko će otići, nego doći, ali sve je to prirodno“.

Imena nije otkrio...

„Pričamo Ed Vudvord (izvršni direktor, op ,au) i ja o tome šta nam je potrebno, svesni smo da su nam, kao i svakoj drugoj ekipi, potrebne promene. Isto tako, znamo da naš sadašnji tim ima potencijal, dobre igrače, kao i da su mnogi od njih u najboljim godinama, da još i te kako imaju prostor za razvoj. Možemo da potrošimo milion, 10.000.000 ili 100.000.000 funti, ali nije samo novac po sredi, već ideja kako da ga potrošimo“, obrazložio je Žoze Murinjo, trener Mančester junajteda.

(FOTO: Action images)