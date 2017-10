Derbi dana - izbor za prvu pratilju

Ko danas bude slavio na Teatru snova biće promovisan u glavnog takmaca Pepovog Sitija...

Porazom od Hadersfilda u prošlom kolu, Mančester Junajted ne samo da je izgubio korak za gradskim rivalom Sitijem, već ga je sustigao i Totenhem. Kako igra Mančester Siti, deluje kao malo verovatno da će ga neko zaustaviti na putu do titule. Ipak, Junajted i Totenhem su jedina dva rivala koji se s pravom nadaju da mogu da pomrse konce Gvardiolinom timu.

Ali jedan od njih bi posle ovoga vikenda mogao da svede na minimum svoje šampionske nade. U međusobnom okršaju na Old Trafordu, Đavoli i Sparsi igraju derbi kola posle kojeg bi neko od njih mogao ozbiljno da zaostaje za Sitijem.

Dva tima u različlitim raspoloženjima dočekuju derbi. Atmosfera u Junajtedu se pokvarila posle poraza u Hadersfildu. Murinjo je okrivio neke igrače poput Marsijala i Erere i pribegao starom receptu da u javnosti svaljuje krivicu na igrače, što u svlačionici izaziva nepoverenje. Bez Pogbe i Felainija, Junajted više nije čvrst kao na početku sezone i došlo je do pada u formi. Murinjo je do sada obično birao defanzivu u derbi okršajima i igru na bod, ali sada ima imperativ pobede. Bod mu neće mnogo značiti s obzirom na Sitijevu formu i raspored do Nove godine.

Koliko je pobeda bitna Murinju i Junajtedu, toliko je važna i Totenhemu koji je u sjajnoj formi, ima četiri pobede zaredom, ali će na travu Old Traforda da izađe bez povređenog Harija Kejna. Veliki, ogroman defekt za Poketina. Kako je samo Englez igrao u poslednje vreme. Bio je raspomamljen. Postigao je osam golova na proteklih šest utakmica. Sa takvim Kejnom, Totenhem može da pobedi svakoga, pa i Junajted na Tetru snova, ali bez njega... Prvi strelac Premijer lige povredio je zadnju ložu prošlog vikenda u fanstastičnoj pobedi nad Liverpulom, od koje nije uspeo da se oporavi.

Projektovani sastavi:



MANČESTER JUNAJTED (3-4-3): De Hea - Baji, Smoling, Džouns - Valensija, Matić, Erera, Jang - Mhitarjan, Lukaku, Rašford.



TOTENHEM (3-5-2): Ljoris - Aldervireld, Sančes, Fertongen - Tripije, Eriksen, Vinks, Ali, Orije - Ljorente, Heung-Min.

ENGLESKA 1 - 10. KOLO

Subota

13.30: (2,20) Mančester Junajted (3,30) Totenhem (3,40)

16.00: (1,25) Arsenal (6,50) Svonsi (10,00)

16.00: (2,45) Kristal Palas (3,25) Vest Hem (2,95)

16.00: (1,25) Liverpul (6,50) Hadersfild (10,00)

16.00: (10,00) Vest Bromvič (6,50) Mančester Siti (1,25)

16.00: (2,15) Votford (3,35) Stouk (3,50)

18.30: (2,90) Bornmut (4,00) Čelsi (1,60)

Nedelja

15.30: (2,90) Brajton (3,00) Sautempton (2,65)

18.00: (2,15) Lester (3,35) Everton (3,50)

Ponedeljak

21.00: (2,80) Barnli (3,05) Njukasl (2,70)

*** kvote su podložne promenama

