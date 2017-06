Murinjo pristao da proda De Heu za 25.000.000, ali traži ogroman kusur

Koliko je ovo realna opcija?

Saga David De Hea se nastavlja, međutim, došlo je do drastičnog zaokreta u transfer politici koju vodi Žoze Murinjo! Pre samo nekoliko dana portugalski stručnjak odbio je ponudu Real Madrida tešku 60.000.000 funti, a poslednje informacije sa Ostrva govore kako je Žoze popustio i ponudio nagodbu Kraljevićima, ili će to tek uraditi.

Navodno, tvrde dobro obavešteni izvori Skaja, Murinjo je spreman da De Heu ustupi Madriđanima za 25.000.000, ali zauzvrat traži da mu Real pošalje Alvara Moratu. Potpisnik ove vesti na portalu Skaj sporta podseća da je Morata pre nekoliko dana izjavio da mu je želja da ostane na Santijago Bernabeu, no isto tako uverava da se to neće dogoditi, jer je postoji i jedna jača i veća želja od belog dresa - a to je teren. Sjajni napadač je daleko od prvog izbora Zinedina Zidana, što ga je kandidovalo za transfer listu ovog leta. Međutim, i kao alternativa Karimu Benzemi španski golgeter postigao je čak 20 golova u sezoni. Takav učinak naterao je čak i Antonija Kontea da zagleda ka Madridu i da odmerava ko je bolja opcija za naslednika Dijega Koste - Morata ili Lukaku?

Ovu se neki od razloga zbog kojih Murinju put do Španaca neće biti nimalo lagan, ali možda i najveću "podršku" u čitavoj operaciji Junajted će imati od samog Reala, koji bi, u slučaju da zaključi ovaj posao, ispunio davnašnju želju i konačno doveo Davida De Heu.

Morata je, inače, i dalje opcija Milana. O toj mogućnosti on sinoć, posle pobede Reala nad Juventusom u finalu Lige šampiona, nije želeo da govori.

"Ne znam, kakva mi je sudbina. Sada želim samo da slavim ovu veliku pobedu. Ne razmišljam o minutima provedenim na terenu".

(foto: Action Images)