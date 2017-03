Murinjo već gleda u sledeću sezonu: Sa pojačanjima idemo nivo više, Zlatan je ključni

Portugalac cilja drugo mesto u Premijer ligi i osvajanje Lige Evrope

Žoze Murinjo je došao u Mančester Junajted sa ciljem da vrati velikana u sam vrh engleskog i evropskog fudbala. Za sada mu ide dobro. Iluzorno je bilo očekivati da će Portugalac već u prvoj sezoni vratiti Crvene đavole u borbu za titulu jer je prvo morao da popravi štetu koju su napravili Mojes i Van Gal.

Početak nije bio lak, Junajted je posrtao, ali u drugom delu sezone stvari su počele da dolaze na svoje mesto. Junajted je vezao seriju pobeda u prvenstvu, osvojio Liga kup Engleske, a u igri je i za trofeje u Ligi Evrope i FA Kupu. Uz plasman u u Ligu šampiona, to bi se mglo nazvati jako uspešđnom sezonom.

A onda dolazi famozna druga sezona u kojoj Murinjo po običaju beleži najveće uspehe. On već gleda ka njoj i najavljuje tim koji će biti za kalsu bolji od aktuelnpog.

„Ovaj tim ima još da raste. Posle narednog prelaznog roka ćemo biti na nivou više jer ćemo dovesti neke nove igrače“, rekao je Murinjo.

On planove bazira na ostanku veterana Zlatana Ibrahimovića koji je ključni igrač Crvenih đavola. Šveđanin ima ugovor do kraja sezone, ali i ponudu da produži saradnju.

„Mislim da će Zlatan biti ključni u drugoj sezoni u ovom timu. Verum da će ostati u Mančesteru Junajtedu. Možda grešim, ali hoću samo igrače koji 100 odsto žele da budu u timu. Meni se čini da je Zlatan veoma ponosan na sebe i ono što je uradio otkako je došao. Zato verujem da će ostati... Dogovor je bio da dođe na godinu dana i da se dogovorimo o produžetku saradnje za još godinu dana tako ga vidim kod nas i naredne sezone. Do sada ima sjajnu sezonu“, istakao je Portugalac.

Murinjo realno gleda na ciljeve do kraja szone. Bio bi prezadovoljan osvajanjem Lige Evrope i drugim mestom u Premijer ligi.

„Drugo mesto je teško dostižno, ali je moguće. Prva pozicija je nemoguća. Moramo da se borimo za drugo mesto. Liga Evrope je veoma teško takmičenje, ali je jedan od naših ciljeva. Ako prođemo Rostov i nađemo se u četvrtfinalu, ozbiljno ćemo razmišljati o osvajanju. Još smo daleko, ali ako prođemo u četvrtfinale, situacija je drugačija.To je već faza u kojoj možete da namirišete finale“, najavljuje Portugalac.

