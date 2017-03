Murinjovo najveće pokajanje

Portugalski trener progovorio o Bastijanu Švajnštajgeru i odluci da ga skloni iz tima

Žoze Murinjo je sjajan fudbalski trener, ali kao i svi vrhunski stručnjaci, veoma sujetan. A retko se dešava da takvi ljudi priznaju sopstvenu grešku. Ipak, ovaj put Murinjo je to uradio kada je u pitanju nemački vezista Bastijan Švajnštajger.

"Bastijan je u onoj kategoriji igrača kojima sam nešto uradio nešto zbog čega žalim. Neću da pričam o njemu kao o igraču, odnosno da li bih ga ja doveo klub. Ali, želim da pričam o njemu kao o profesionalcu, ljudskom biću. Kada je odlazio rekao sam mu: ’Jednom sam se ogrešio o tebe, drugi put neću’. Zato, kada me je pitao da li može da ide, rekao sam mu DA. Žao mi je zbog prethodno perioda i on to zna“, kazao je Murinjo za sajt kluba.

Švajnštajger je nedavno prešao iz Junajteda u ekipu Čikaga. Prethodno je ove sezone odigirao četiri utakmice za Junajted.

"Drago mi je što zna šta osećam i nedostajaće mi. Dobar momak, imao je sjajan uticaj na saigrače na treninzima. Mogao sam, doduše, i da ga zadržim jer imamo dosta utakmica do kraja sezone. Želim i njemu i njegovoj supruzi srećan život u Čikagu.“

Murinjo je donekle pokušao da opravda svoju odluku prošlog leta, kada je Švajnštajgeru saopštio da ne računa na njega.

"Da, da. Naravno da mi je žao što sam se poneo prema njemu onako letos. Mogao sam ga ostaivm u ekipi, ali tada smo imali baš dosta igrača. Međutim, setite se, tada je bilo dosta fudbalera sa nejasnim statusom, a tu su bili još i Šnajderlin i Depaj, plus Pereira, Bleket i Vilson.“

Nije se tu zaustavio.

"Jednostavno, ekipa je bila mnogobrojna. Ali, nakon što sam ga upoznao kao profesionalca i kao osobu... Sjajno se ponašao, poštovao sve moje odluke. Kajem se zbog toga i nemam problem da priznam.“

(FOTO: Action Images)