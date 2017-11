Muslin je otišao - vreme je da se dokažem selektoru!

Nemanja Pejčinović blista u moskovskoj Lokomotivi i iz sveg srca želi da se nađe na spisku putnika za SP 2018.

Nemanja Pejčinović je do sada odigrao samo tri meča u A nacionalnom timu, ali se nada da bi ipak mogao da zaigra za Srbiju na Svetskom kupu 2018. A zašto se i ne bi nadao kada je jedan od najstandardnijih fudbalera vodeće lige ruske Premijer lige, Lokomotive.

Štoper koji je ove godine ušao u četvrtu deceniju, pre tri godine se iz Nice preselio u Moskvu i od tada napreduje. Sada je jedan od najboljih odbrambenih igrača u ovom veoma cenjenom i teškom šampionatu. Samitm tim, Kragujevčanin koji je ponikao u Radu na Banjici, a igrao i za OFK-u, Crvenu zvezdu i Hertu definitivno ima šanse da se nađe među 23 igrača koji će biti odabrani od strane novog selektora da brane boje naše zemlje na planetarnoj smorti u najvećoj zemlji na svetu.

Mnogi verovatno misle da je prekasno za njega, ali ono što pokazuje u Lokou definitivno skreće pažnju. Jer nemamo mi talenata za bacanje...

"Sa zadovoljstvom bih igrao za reprezentaciju Srtbije na Svetskom prvestvu u Rusiji! Ali za to je potrebno mnogo rada i mnogo dobrog rada. Slavoljub Muslin više nije selektor i postaviće uskoro novog stručnjaka na našu klupu. I nije li to odlična prilika da se dokažem i sebi i novom selektoru da zaslužujem poziv u nacionalni tim? Trenutno sve moje milsi su vezane za Lokomotivu, ali ću dati sve do sebe da zaslužim poziv u reprezentaciju," izjavio je srpski fudbaler za TASS.

Nakon 16. odigranih kola u ruskoj Premijer ligi vodeći Loko ima tri boda više od favorizovanog Zenita, a naš as je odigrao do sada 16 mečeva u tekućoj sezoni moskoskog kluba. Svetsko prvenstvo u Rusiji, na koje smo se plasirali osvajanjem Grupe D, održava se od 14. juna do 15. jula naredne godine u 11 gradova širom Rusije: Moskvi, Sant Peterburgu, Kazanju, Nižnji Novogrodu, Saransku, Kalinjingradu, Volgogradu, Jekateringburgu, Samari, Sočiju i Rostov na Donu.

(foto: Starsport)