Muta objasnio Hrvatima: Znaš kad ćete da uzmete medalju?

Doček za Slovence, doček i za Srbe, a za Hrvate - ništa. Opet. Naši zapadni susedi dopisali su još jedno takmičenje na kome su prešli status od velikih očekivanja do još većeg razočaranja. Aleksandar Petrović je podneo ostavku, selektorsku funkciju preuzeo je doskorašnji trener Splita Ivica Skelin, a tamošnja javnost i dalje želi odgovore na mnoga pitanja.

Tragajući za pojedinima, neki mediji su se - očigledno shvativši da nam u košarci ide neuporedivo bolje nego njima - obratili za „savet“ Miroslavu Nikoliću, prvom saradniku Aleksandra Đorđevića u reprezentaciji Srbije. U autorskom tekstu Tvrtko Puljić, izveštač Jutarnjeg lista sa Evrobakseta, uverava da je minule sedmice razgovarao sa popularnim Mutom, pa je u etar „pustio“ deo tog dijaloga.

„Znaš kad ćete osvojiti medalju? To me upitao pre koji dan Muta Nikolić. Pomoćni trener Srbije i trener Partizana, onaj koji šalje puse (poljubce, op. aut.) Bogdanu Bogdanoviću na terenu i onaj koji je patentirao najbolju od svih trenerskih izjava koju sam ikad čuo, „pre sezone su svi doveli pojačanja, jedino mi oslabljenje“. Eto, taj Muta. Pa sam pričekao i odgovor. Kad vam na klupu sedne Srbin i kad vam plej bude Srbin. Tako je to bilo u Jugoplastici“, napisao je Puljić za Jutarnji list, jasno aludirajući na vreme kad su Splićani sa Božidarom Maljkovićem i Zoranom Sretenovićem uzastopno osvajili Kup evropskih šampiona (1989, 1990, s tim što je 1991. Božu po odlasku u Barselonu zamenio Zagrepčanin Željko Pavličević).

Autor teksta, razume se, odmah je napravio paralelu sa novim vladarima evropske košarke, potvrđujući koliko su reči Partizanovog trenera, zapravo, istinite.

„Prevedeno na Sloveniju, to bi moglo biti tako. Igor Kokoškov jeste Srbin, a Goran Dragić ne krije svoje srpsko poreklo, na koje je ponosan. Kao što je tata Marinko ponosan što mu sin osvaja za Sloveniju. I dok je Sale Đorđević naganjao sudije, 'nije on baš dobar gubitnik', kažu oni koji ga bolje znaju, dok je Bogdan Bogdanović na rubu suza govorio da je neizmerno nesretan, jer je 'na kraju ostao bez snage', Slovenci su krenuli prema Atakoj marini“, dočarao je Tvrto Puljić kako se Zmajevi radovali zlatu.

