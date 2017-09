Mutina slagalica počinje od nule

Crno-beli gostovanjem u Skoplju otvaraju novu sezonu ABA lige

Veličina slova A A A

Partizan opet kreće od nule. Treću godinu zaredom crno-beli su u potpunosti promenili fizionomiju ekipe, doveli novog trenera i zadržali samo trojicu standardnih igrača. Ipak, za razliku od prethodne dve sezone postoji kakva-takva vizija kako bi trebalo sve to da izgleda i šta je krajnji cilj, naravno, uz sve finansijske poteškoće sa kojima sa suočava gigant iz Humske.

Glavna ideja, barem prema rečima povratnika u klub, trenera Miroslava Nikolića bila je da se napravi mlada ekipa sa samo nekoliko iskusnih igrača koji bi pomogli ostalima da stasaju kroz sezonu u kojoj ih čeka dosta utakmica u četiri različita takmičenja. Što se tiče finansijskog dela, odnosno budžeta koji je namenjen za plate igrače, prošle sezone on je iznosio oko 750.000 evra na godišnjem nivou, a ove sezone je oko 500.000 evropskih novčanica.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA MEČ MZT - PARTIZAN

Za Novicu Veličkovića, Mihajla Andrića i Vanju Marinkovića može da se kaže da su starosedeoci i ljudi koji znaju šta se očekuje od igrača u klubu kakav je Partizan i koliko to pritisak nosi na svakoj utakmici. Pogotovo je važan ostanak Marinkovića za kojeg je ozbiljno bila zainteresovana Baskonija, ali do transfera na kraju nije došlo.

Nošenje sa pritiskom mogao bi da bude najozbiljnija prepreka u narednom periodu jer dobar deo ekipe u dosadašnjoj karijeri ili nije igrao u Jadranskoj ligi, ili mu je ovo prva evropska stanica u karijeri. Čak 11 novajlija tokom leta je zadužilo opremu Partizana, a već nam je turnir Superkupa Jadranske lige u Baru dao naznake kako bi trebalo da izgleda igra. Nema dileme da će sve polaziti od američkog tandema Najdžel Vilijams Gos - Patrik Miler, s tim što je ovaj prvi igrač sa biografijom u koledž košarci kakva dugo nije viđena na ovim prostorima.

Jasno se već posle par utakmica videlo da Vilijams Gos baš ima štofa. Upravo njemu bi najveći problem mogla da bude činjenica da je prvi put u Evropi. Njegov zemljak Miler je već imao iskustvo igranja na Starom kontinentu, pošto je svojevremeno nastupao u Turskoj. Crno-belima ostaje da se nadaju da ovaj put nisu pogrešili sa izborom stranaca kao što je bio slučaj u prvoj turi, kada su se u avgustu sporazumno razišli sa Džejmijem Skinom i Ijanom Bejkerom. Kada pričamo o strancima, tu je i Australijanac Tom Vilson, mada ostaje pitanje da li će ovaj momak dobiti šansu u prvom timu ili će igrati negde na dvojnu registraciju. Slična sudbina verovatno čeka i ostale junoše poput Dimitrija Nikolića, Slobodana Jovanovića i Nikole Tanaskovića.

Pored Marinkovića i Vilijams Gosa, veliki dobitak Partizana ovog leta mogao bi da bude supertalentovani Marko Pecarski. Ovaj 17-godišnji krilni centar je tokom priprema pokazao da bi mogao već sada da bude važan šraf u timu, mada je više nego jasno da mu nedostaje iskustva, a i malo mišićne mase. Mada, to su stvari koje on može da “pokupi” tokom sezone ako bude pametno usmeren. Inače, čini se da je ove sezone Partizan jači na spoljnim pozicijama nego što je to bio slučaj u prošloj.

Tu su veoma mladi Tadija Tadić, Andreja Stevanović pristigao iz Dinamika, kao i Aleksandar Aranitović momak koji je ogroman talenat, ali je već dva puta povređivao ligamente kolena i radi po specijalnom programu, A ako bude imao sreće da ga ovaj put te vrste nevolja mimoiđu, možda bi i on mogao da bude iks faktor Partizana u sezoni pred nama. Na krilnim pozicija tu su trojica igrača - pomenuti Andrić, mladi Strahinja Gavrilović, takođe novajlija iz Dinamika, kao i povratnik Marko Čakarević. Prošle sezone Čakarević je bio proglašen za najkorisnijeg igrača MOZZART Superlige, a navijači Partizana od njega očekuju da pokaže da je njegov prvi dvogodišnji mandat u klubu iz Humske bio samo loša epizoda ili splet loših okolnosti.

Ono gde će Nikolić imati najviše problema, to je već sada vidljivo, su pozicije pod košem pre svega petice. Đoko Šalić i Obrad Tomić mogu da budu od pomoći, ali strateg crno-belih očigledno traži centra koji će moći više da doprinese u napadu od pomenutog tandem. I zato je za očekivati da na toj poziciji dođe još jedan košarkaš koji će imati neke poene u rukama i moći da sarađuje sa Vilijams Gosom i Milerom.

SVE O ABA LIGI: Kreće talasanje, Zvezda brani titulu

Partizanov raspored na Jadranu je takav da bi na dva uvodna meča i to u gostima - protiv MZT-a u Skoplju i Mornara u Baru, stručni štab i navijači mogli da dobiju odgovor da li ova ekipa ima domet za jedno od prva četiri mesta koja donose plasman u plej-of i borbu za trofej. Mada, sudeći po najavama iz kluba, ni nešto slabiji rezultat u regionalnom takmičenju, uz dostojne partije u Evrokupu, ne bi bile označene kao neuspeh, pod uslovom da Nikolić i saradnici naprave nekoliko igrača koji bi bili zalog za Partizanovu budućnost.

(FOTO: Star sport, MN Press)