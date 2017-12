Na žrebu za 1/8 finala LŠ nema povlašćenih!

Kako neko može da bude povlašćen ako mu iz drugog šešira prete Real, Bajern, Čelsi, Juventus...

Prva polovina utakmica šeste, i poslednje runde grupne faze Lige šampiona, donela nam je večeras neke nove članove TOP 16 faze! Situacija je takva da su pred sutrašnje mečeve upražnjena još samo četiri mesta, a to znači da već polako požemo da "polarizujemo" one koji idu dalje.

Jasno vam je, radi se o žrebu koji je zakazan za 11. decembar, odnosno o povlašćenoj i nepovlašćenoj grupi.

MOZZART KVOTE

20.45 (1,25) Liverpul (6,50) Spartak Moskva (10,0)

20.45 (12,0) Maribor (6,50) Sevilja (1,23)

20.45 (9,00) Fajenord (5,50) Napoli (1,32)

20.45 (2,70) Šahtjor (3,25) Man Siti (2,65)

20.45: (1,30) Porto (5,70) Monako (9,00)

20.45: (1,30) Lajpcig (5,70) Bešiktaš (9,00)

20.45: (1,25) Totenhem (6,50) APOEL (10,00)

20.45: (1,45) Real Madrid (4,60) Borusija Dortmund (7,00)

Kao retko kada prethodnih sezona, ove postaje gotovo nebitno da li ste drugi ili prvi grupi. Kako? Vrlo jednostavno. Pošto je izvesno da će se u drugom šeširu naći timovi poput Bajerna, Čelsija, Juventusa ili Reala, zaista je pitanje kako će to bilo ko iz one "jače" grupe biti povlašćen. Pa ako na to još dodamo da bi među nepovlašćene posle sutrašnjih susreta mogao da sklizne i, recimo, Liverpul, ili možda Napoli, potpuno je jasno da ćemo u osmini finala gledati bar tri, četiri superderbija.

Ono što je lako primetno jeste da će Bešiktaš biti želja svih nepovlašćenih, odnosno da će pobednici grupa sanjati da izbegnu sve osim - Bazela. Dobro, tu bi mogla da se nađu još dva ili tri tima druge klase (Šahtjor, Porto, Sevilja), ali daleko od toga da se oni mogu porediti sa Bazelom, barem po reputaciji...

Šta je naša konačna konstatacija? Na žrebu za osminu finala Lige šampiona, ove sezone, nema povlašćenih!

NAPOMENA: Na žrebu za osminu finala nije moguće da se ukrste timovi iz iste zemlje i iz iste grupe.