Nadal preti Novaku i Endiju

Rafel Nadal je odlično otvorio sezonu pobedom na prestižnom pozivnom turniru u Abu Dabiju, da bi potom u Brizbejnu nakon tri seta velike borbe izgubio u četvrtfinalu od trećeg igrača sveta, Miloša Raonića. Očigledno osokoljen nastupima, formom, ali i fizičkim stanjem, Rafa je počeo da sanja naveliko. Možda čak i previše. Ali ko sme da mu zabrani snove...

"Da ne verujem da imam šanse da se vratim na vrh i to tokom ove godine, ne bih ni dolazio u Australiju. Verovatno bih bio kod kuće i pecao. Cilj mi je da se takmičim za velike stvari, a ako se borim za njih, onda moram da se borim sa najboljima. I da ih pobewđujem, a trenutno najbolji su Endi Mari i Novak Đoković", smatra je trenutno devet igrač na ATP listi.

Jasno je da je Rafa zaustavljen bukvalno u naponu snage zbog povreda. To je cena koju je morao da plati za godine neverovatno napornog tenisa, sa mnogo trčanja, klizanja, udaranja loptice iz sve snage, iz nedelje u nedelju. Jednostavno, telo ne može da izdrži toliko napora i kad-tad mora da se "pokvari". A njemu je pre dve-tri godine krenulo ozbiljno da trokira, toliko da je u više navrata uzimao pauze za oporavak nakon kojih se vraćao sve slabiji i slabiji. Najviše su mu problema stvarala kolena koja su sada, kako kaže OK. Samim tim vratila mu se i glad za velikim trofejima i velikim pobedama. A prvi na nišanu su mu oni najbolji.

Voleli ga ili ne, on baš pošteno zarađuje svoj teniski hleb, a legendarni mečevi koje je igrao, pre svih sa Rodžerom Federerom, ali i Đokovićem ušli su u istoriju belog sporta. Uz Marija bila je to "velika četvorka", koja je u međuvremenu spala na "dvojku". Mnogi žele da im se priključe na vrhu, ali im još ne ide. Možda vlasnik 14 grend slem titula upravo zbog i dalje slabijeg ostatka ATP karavana, odakle tek povremeno neko blesne, kao što su to Sten Vavrinka ili eventualno Marin Čilić, Kei Nišikori ima svoju šansu. Ali zasad trijumf nad Noletom i Endijem može samo da sanja. Ali neka ga.

(foto: Action Images)