NAJAVA DANA (četvrtak, 12. oktobar): Kladilački nišan naštelovan na Evroligu uz Fener, Unikahu i CSKA… Čekaju nas i uzbuđenja u Segundi!

8504: SAD M17 - KOLUMBIJA M17, 16.30

(Fudbal, Svetsko prvenstvo)

Na Svetskom prvenstvu u Indiji mladi Amerikanci za razliku od kolega iz A selekcije blistaju. Dobili su obe prethodne mečeve u grupi savladavši najpre domaćina Indiju sa 3:0, a zatim i Ganu (1:0). Kolumbijci su poraženi od Gane minimalnim rezultatom dok su takođe bili bolji od domaćina prvenstva (2:1). Ove dve ekipe ranije se nisu sastajale.

4050: VALJADOLID – ALKORKON, 18.00

(Fudbal, Španija 2)

Valjadolid igra s promenljivim učinkom posle osam odigranih mečeva u Segundi. Ostvarili su četiri pobede, tri poraza i remi. Alkorkon je s druge strane posle dve pobede i remija na startu vezao tri uzastopna poraza. Njihovi međusobni dueli tradicionalno se završavaju u opsegu 0-2 golova, dok je prethodni u martu Valjadolid dobio u gostima rezultatom 2:1.

4053: OSASUNA – ALBASETE, 20.00

(Fudbal, Španija 2)

Osasuna je počela loše, ali je „promenila ploču“ i vezala četiri meča bez poraza (tri pobede i remi). Albasete se takođe „trgnuo“. Posle pet poraza i remija uspeo je da savlada Ovijedo i Lorku. S druge strane gostujući tim nema pobedu na strani još od avgusta, dok je Osasuna na svom terenu skoro nepobediva. Na prethodna dva okršaja ovih timova viđen je tip GG3+.

7378: EFES - REAL MADRID, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Efes se pre svega pojačao na krilnim pozicijama. Doveden je Krunoslav Simon, Riki Ledo i Edo Murić. Real je ovog leta napravio tek minimalne korekcije. Dovedeni su Ognjen Kuzmić i Fabijen Kozer, dok je Čejs Rendl prinudno rešenje posle teške povrede Serhija Ljulja. I baš tu leži veliki problem. Ljulj je držao sve konce u svojim rukama godinama unazad, a to mesto trebalo bi da popuni atraktivni Fakundo Kampaco.

7377: CSKA – ARMANI, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Vreme Miloša Teodosića je iza kluba, evroligaška titula nije odbranjena. Doveden je Serhio Rodrigez i on je među retkima koji zaista mogu da uđu u Teodosićeve cipele i odmeni ga na pravi način. A zajedno s Nandom de Kolom moraće da odvede CSKA najmanje do finala. Dimitris Itudis je ipak malo osvežio sastav – Vil Klajburn bi trebalo da bude opcija više u napadu, Leo Vesterman će biti Rodrigezova zamena, dok bi Otelo Hanter trebalo da unese dodatnu čvrstinu u reket. Armani je doveo Džordana Teodora koji će se pridružiti Mantasu Kalnietisu. Pojačanja su stigla i u vidu Dairisa Bertansa, Vladimira Micova i Endrua Gaudloka. CSKA jeste favorit posebno na domaćem terenu, ali sudeći po pojačanjima gostiju iz Milana, do nje neće stići lako.

7371: BROSE BAMBERG – MAKABI, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Makabi iz Tel Aviva je pred izlazak na parket Evrolige u izraelskom prvenstvu i Liga kupu ostvario četiri vezane pobede. Bamberg u Nemačkoj ima tri pobede, ali i izgubljenu utakmicu protiv Vurzburga. U evidenciji međusobnih okršaja Bamberga i Makabija stoji da su Nemci bili bolji u prethodne dve godine. Bamberg je u februaru slavio s rezultatom 90:75, dok je 2016. bilo 70:85.

7372: OLIMPIJAKOS - BASKONIJA, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Baskonija se u Evroligi u skorije vreme nije naigrala košarke protiv Olimpiakosa. Na poslednjih pet međusobnih susreta slavili su Grci. Važno je znati da je Olimpijakos prethodnu utakmicu na domaćem parketu izgubio od Panatinaikosa sa 68:71, a da je Baskonija savladana od Gran Kanarije sa 100:82. I jedna i druga ekipa na poslednjih pet mečeva ima tri pobede i dva poraza.



7376: UNIKAHA- FENERBAHČE, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Fenerova mašinerija pod komandom Željka Obradovića bukvalno gazi Evropu i Tursku bez greške još od marta ove godine. Unikaha nije u tako dobroj formi, jer sa poslednjih pet utakmica ima tri izgubljena meča i dva poraza u svim takmičenjima. Poslednji međusobni duel Unikahe i Fenerbahčea, odigran je u septembru prošle godine. Pobedu su odneli Turci, i to na produžetke 84:84, (104:112).

5703: JJK - ILVES, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

JJK je fenjeraš Finske elite sa samo jednom pobedom i četiri GG ishoda sa poslednjih pet mečeva. Ilves je znatno bolji, jer drži četvrtu poziciju na tabeli i ima samo jedan izgubljen meč, dva remija i dve pobede sa poslednjih pet utakmica. Poslednji međusobni susret odigran je u avgustu, a dobio ga je Ilves, prošlo je i GG 3+ tipovanje.

5706: SJK – HELSINKI, 19.00

(Fudbal, Finska 1)

Finski vođa tabele Helsinki nada se sigurnom nastavku niza od osam dobijenih utakmica. Jedna od njih je zabeležena minimalnim rezultatom u kupu, i to baš protiv SJK-a koji nema zabeleženu pobedu na prethodne tri utakmice. Dobro je znati i da su se dve prvenstvene utakmice večerašnjih rivala u 2017. godini završile pobedom HJK-a od čak 6:0.

