NAJAVA DANA (četvrtak, 15. jun): Plej-of u Segundi uz Kadiz i Tenerife... Fudbalsko veče otvaraju Brazilci

Ništa od dobrih tiketa bez tačne analize. Tako to ide, pa se na početku bavimo plej-of seansom Kadiza i Tenerifa u Segundi. Nismo izostavili ni ostale mečeve evropskog fudbala, pa razmislimo i o Litvancima, Islanđanima, Belorusima i tako do redom, od lige do lige. Za veče preporučujemo majstorske mečeve zemlje fudbala, jer u Brazilu igraju Kortiba i Baija, a zatim i Fluminense sa Gremiom.

Naravno tu je i košarka, ali šta bi sa svim tim da nije MOZZARTOVOG Trostrukog superpara koji i danas podiže kvote preko granice za koju možemo da kažemo da nas vodi putem zadovoljstva. Biće zabavno, ne kažemo da neće biti i napeto, ali u tome je draž naše kladilačke misije.

4046: KADIZ – TENERIFE, 21.00

(Fudbal, Španija 2, plej-of)

Kadiz ulazi u polufinalni meč plej-ofa sa Tenerifama posle poraza od Valjadolida od 1:0. Fudbaleri Tenerifa su bili bolje sreće na prethodno odigranoj utakmici pošto je protiv Saragose došlo 3+ uz “keca” na večerašnje goste. Ipak, sudeći po istoriji međusobnih susreta Kadiza i Tenerifa o goleadi ne treba ni razmišljati. Poslednji put je bilo 1:0 za Tenerife, a godine unazad ukazuju na tradicijonalno dobitnu 0-2 igru.

5844: SUDUVA – LIETAVA, 19.00

(Fudbal, Litvanija 1)

Sudava je po tabeli favorit. Pregled poslednjih pet susreta obe ekipe ukazuje na sličnu formu. Sudava ima tri pobede, poraz i remi, a Lietava tri pobede i dva poraza. Na poslednje tri utakmice večerašnjih rivala po pravilu je dolazilo 5+, s tim što je u aprilu Sudava slavila sa 1:4.

1241: NEMAN – MINSK, 17:30

(Fudbal, Belorusija 1)

Neman i Minsk ulaze u međusobni okršaj posle remija. Domaćin je irao protiv Gomela 2:2, dok su na susretu Minska mreže mirovale. Skor Nemana beleži dve pobede, dva remija i jednu izgubljenu utakmicu na pet poslednjih izlazaka na teren, dok Minsk ima samo jednu pobedu, dva poraza i dva remija. U poslednje tri utakmice ovog para dolazio je tip od 0-2, a poslednji put je pobedio Neman sa 1:0.

5701: HELSINKI – JJK, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

JJK je poslednji, Helsinki prvi na tabeli Finske 1. Na poslednjem susretu u aprilu pukla je petarda, naravno uz pobedu Helsinkija od 5:1. Golovi su shodno toj statistici zagarantovani pošto Helsinki poslednja dva meča igra sa obaveznih 5+, dok su pre toga na dve utakmice mreže mirovale.

4505: IBV – REJKJAVIK, 20.00

(Fudbal, Island 1)

Oba tima su uprskala na prethodnim utakmicama. IBV je izgubio od Valura sa 2:1, a Rejkjavik od Grindvika sa 1:0. Važno da je Rekjevik poslednji put u Kupu Islada deklasirao IBV sa masivnih 4:0. Pre toga ovoliko golova na utakmicama ove dve ekipe nije viđeno još od 2015. godine.

1540: KORTIBA – BAIJA, 21.00

(Fudbal, Brazil 1)

Kortiba odlično igra kod kuće gde ne znaju za poraz na proteklih deset utakmica iz kojih vuku samo dva remija. Baija u gostima deluje pogubljeno. Izgubili su poslednje tri utakmice na strani, a poslednji put na gostujućoj travi su slavili još u aprilu. Na prošlim susretima Kortibe i Baije kao pod komandu je dolazio GG 3+.

1548: FLUMINENSE – GREMIO, 02.00

(Fudbal, Brazil 1)

Forma Fluminensea je zabrinjavajuća pošto sa pet poslednjih utakmica vuku tri poraza, jednu pobedu i mršav remi. Nasuprot toga Gremio deluje kao prava fudbalska mašina sa četiri vezane pobede i jednom izgubljenom utakmicom. U maju i junu oni su dva puta igrali u Kupu Brazila. Gremio je slavio rezultatima (3:1, 2:0).

7004: ŠALON – STRAZBUR, 20:45

(Košarka, Francuska 1)

Šalon je poveo u seriji i prema svemu prikazanom u prvom meču deluje kao zreliji sastav za podizanje trofeja. Ukoliko ponovo napadački zakaže, Strazbur će morati i drugu sezonu uzastopno da se zadovolji zvanjem vicešampiona. Treba napomenuti da je Šalon dobio Strazbur na poslednjih pet mečeva pred svojim navijačima.

7995: ČILIĆ M. – TIPSAREVIĆ J, 12.35

(Tenis, ATP)

Interesantno je su Marin Čilić i Janko Tipsarević u poslednjih pet međusobnih odmeravanja na smenu pobeđivali jedan drugog. Poslednji put je slavio Hrvat sa 2:0, a pre toga Janko Tipsarević istim rezultatom. Ako se nastavi tradicija, onda je red na pobedu srpskog tenisera koji sa poslednjih pet mečeva vuče skor od tri pobede i dva poraza. Čilić ima četiri pobede i poraz od Vavrinke rezultatom 3:0.

