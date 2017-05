NAJAVA DANA (četvrtak, 18. maj): Sparsi u lisičijoj rupi, u Belgiji biju bitke za titulu i Evropu dok Večiti derbi puni tikete

Najinteresantniji parovi dana su pred nama. Pogledajte i procenite koji mečevi MOZZARTOVOG Trostrukog superpara najviše odgovaraju vašim kladilačkim afinitetima

Veličina slova A A A

Novi dan i nove MOZZART prilike za sportsko klađenje. Izbor je širok, od fudbala, preko košarke do tenisa, to jest od duela Premijeršipa, preko Begije 1, Italije 1 i 2, Švajcarske 1, Večitog košarkaškog derbija, pa sve do šljake na teniskim terenima Večnog grada. Kladioničarski sto je postavljen, birajte!

2015: LESTER - TOTENHEM, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Meč bez značaja kad je položaj na tabeli u pitanju. Totenhem je sigurno drugi, dok Lester ne može do Evrope. Ako očekujete golove, budite obazrivi, jer su poslednja tri međusobna obračuna završena u opsegu 0-2 gola. Lester je fantastičan kod kuće u poslednja dva meseca, jer je dobio sedam utakmica i odigrao nerešeno sa Atletikom. Ne računajući duel sa Čelsijem, igran na Vembliju u FA kupu, Totenhem je dobio četiri od poslednjih pet gostovanja.

1811: ŠARLROA - ANDERLEHT, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Dva boda u poslednja dva kola plej-ofa garantuju Anderlehtu titulu. Tim iz Brisela je izgubio samo jednu od poslednjih devet ligaških utakmica i to baš od današnjeg rivala, na svom stadionu (0:1). Poslednjih pet utakmica Ljubičastih ušlo je u 0-2 gola. Šarlroa je tu granicu probilo tek jednom na minulih 12 susreta.

1812: GENT - VAREGEM, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Oba tima imaju svoje evropske želje. Gentu je potrebno šest bodova i porazi Klub Briža u oba preostala meča kako bi obezbedio kvalifikacije za Ligu šampiona, dok tri boda u poslednja dva meča garantuju Ligu Evrope. Varegem juri mesto u kvalifikacijama za LE i za to su potrebna tri boda u završne dve utakmice. Gent na svom terenu ne zna za poraz od Varegema tri godine, a u poslednja tri meča kod kuće generalno ima isto toliko remija. Dok Varegem ima tri vezana poraza kao gost, svaki put sa po dva primljena gola.

3375: BAZEL - SION, 19.45

(Fudbal, Švajcarska 1)

Odavno je Bazel odbranio titulu, pa je sebi dozvolio luksuz da odigra triput nerešeno u poslednjih pet kola. Četiri vezane runde tim sa stadiona „Sent Jakob park“ došao je u GG3+. Bazel je dobio pet poslednjih duela sa ovim rivalom. Sion je izgubio tri vezana meča pre nego što je za vikend slavio na gostovanju Luganu (2:0).

Latina je odavno spakovala kofere za treću ligu, dok se Avelino još koprca. U poslednjem kolu Avelinu je potreban bar bod, ali i da Ternana izgubi na gostovanju Askoliju, kako bi obezbedio siguran opstanak. Ako ne bude tako, igraće plej-aut za ostanak u ligi. Avelino je u poslednjih pet kola ozbiljno posrnuo i ima tri poraza i dva remija, dok je Latina nanizala tri nerešena ishoda. Na svom terenu Avelino nikada nije poražen od Latine, a poslednja dva meča je dobio.

5515: BRONDBI - LINGBI, 20.00

(Fudbal, Danska 1)

Brondbi će sigurno biti drugi na tabeli, a u poslednja tri kola ne blista. Ima dva poraza i remi. Lingbi se bori za 3. mesto na tabeli sa Midtjilandom tako da gostima mnogo više treba pobeda. Na pet od poslednjih šest međusobnih duela slavio je domaćin. Na poslednja dva duela slavio je Brondbi, a pre toga dva puta slavio je Lingbi.

2413: PARTIK - SELTIK, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)

Seltik je prebacio 100 bodova i sigurno je prvi. Sada će gostovati poslednjeplasiranom Partiku koji ima tri poraza na poslednja četiri duela. Na poslednja dva međusobna duela bilo je 0-2. Pazite sada ovo - Seltik je slavio na 19 od ukupno 20 mečeva. Samo je na poslednjem okršaju bilo nerešeno - 1:1.

1025: ČEZENA - VERONA, 20.30

(Fudbal, Italija 2)

Verona je druga sa dva boda manje od SPAL-a. Čezena je na 12. mestu i ne može ni gore ni dole. Ali, vezala je tri pobede na poslednje četiri utakmice. Na četiri od poslednjih pet utakmica ovih timova bilo je nerešeno, tako da razmislite o iksu. Verona je dobila poslednji meč s 3:0.

7074: PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Košarka, Srbija 1)

Ovo će biti 256. po redu "večiti derbi" a 141.prvenstveni koji igraju ova dva kluba. Dejan Radonjić je istakao da će imati sve igrače na raspolaganju za ovaj derbi u MOZZART Superligi. Kod Partizana neće biti Robinsona i verovatno Gordona. Zvezda ima skor 8-0, dok je Partizan na 7-1. Zvezda je dobila četiri od poslednjih pet susreta. Partizanu je pripao poslednji meč koji je igrao pred svojim navijačima.

7001: PANATINAIKOS - AEK, 18.00

(Košarka, Grčka 1)

U polufinalu grčkog plej-ofa u sudaru Panatinaikosa i AEK-a rezultat je izjednačen 1:1. Zeleni će probati da iskoriste prednost domaćeg terena. Od 2001. godine AEK nikada nije slavio u gostima protiv Panatinaikosa. PAO je dobio 14 od poslednjih 15 međusobnih utakmica protiv AEK-a. Svakako je tim Ćavija Paskvala favorit na ovom duelu.

7976: ZVEREV A. - FONJINI, 12.05

(tenis, ATP Rim)

Mladi Nemac i iskusni Italijan prvi put ukrštaju rekete. Favorit je naravno Zverev, momak od kojeg se očekuje da narednih godina prigrabi prvo mesto na svetskoj listi, a potom uđe u istoriju. Lokalni heroj se ipak neće lako predati na šljaci Rima tako da treba očekivati veliku borbu koja bi mogla da "natera vodu na obe vodenice".

7958: KONTEVEIT - LUČIĆ BARONI, 11.05

(tenis, WTA Rim)

Još jedan sudar mladosti i iskustva, ali u ovom očekujemo pobedu iskustva. Estonka njednostavno nije dovoljno kvalitetna za Hrvaticu koja ima igru "za svakog". Dakle, sve će zavisiti od nje, pa ako "uđe u udarac", Luućić Baroni ćeslaviti i to lagano.

(foto: Action Images & Starsportphoto)