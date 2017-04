NAJAVA DANA (četvrtak, 20. april): Punom parom na Ligu Evrope uz Mančester i Anderleht... Koš Evrolige će puniti CSKA, Baskonija, Panatinaikos i Fener!

Pogledajte koji nas interesantni susreti čekaju danas, odnosno koji parovi nude šansu za tipovanje po većim kvotama...

Kladilački odmor na svu sreću ne postoji. Danas prelazimo na Ligu Evrope koja se zahuktava uz mečeve Mančestera, Anderlehta, ali i Genka koji dočekuje Seltu… U danima klupskih fudbalskih čarolija na našoj meti se nalaze i Šveđani, Česi, kao i Kopa Libertadores u čije mečeve dočekujemo neumorno i sitne kladilačke sate.

Da ne bude da je sve u MOZZARTOVOM svetu klađenja okrenuto samo ka najvažnijoj, a ipak sporednoj stvari na svetu, razmislimo i o Evroligi. Večeras igraju CSKA i Baskonija, kao i Panatinaikos sa Fenerom. Od njih očekujemo dosta uzbuđenja, ali sve će to zavisiti u manjoj ili većoj meri i od nas samih. Ukratko, jer već sigurno da dobro znate ili makar slutite da je reč o mečevima iz MOZZARTOVOG specijala, Trostruki superpar. Kladilački majstori dobro znaju da se kombinacijom susreta iz ove grupe igara dolazi do maksimalno nabildovanih ukupnih kvota na tiketima. Zato ne treba oklevati. Potrebno je samo igrati se i verovati u sebe na putu do štikliranog tiketa.

6501: MANČESTER JUNAJTED – ANDERLEHT, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Imao je Mančester loptu u nogama u većem delu prve utakmice u kojoj su gosti uspeli da izjednače golom u završnici (1:1). Jednu od najboljih partija ove sezone Crveni đavoli prikazali su u meču sa Čelsijem koji je usledio i koji su zasluženo dobili sa 2:0. Ova pobeda im je sedmi meč bez poraza u svim takmičenjima i 26 utakmica na Old Trafordu koju nisu izgubili. Anderleht je savladao Ostende minimalnim rezultatom i sada su na čelu tabele uz šest bodova prednosti u odnosu na Gent. Na strani sada imaju tri vezane pobede, ali su pre toga poraženi od Zenita i Mehelena. Mančester nije preterano ubedljiv na Old Trafordu. Od poslednjih 12 mečeva na ovom stadionu na devet su viđena manje od tri gola.

6504: GENK – SELTA, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Genk i Selta odigrali su jednu od najuzbudljivijih utakmica u prošloj rundi takmičenja koju su Španci dobili sa 3:2. Genk je zatim savladao Kortrajk za vikend sa 3:0 i sada se nalaze na vodećem mestu plej-of grupe sa četiri boda prednosti u odnosu na rivale. Na svom terenu dobili su šest, izgubili jednu i remizirali na dve od poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima. Selta je takođe bila ubedljiva u domaćem prvenstvu gde je pobedila Granadu sa 3:0, i sada ima pet pobeda i tri poraza sa osam poslednjih mečeva u svim takmičenjima. Genk je ekipa koju je teško dobiti kod kuće, gde umeju da odigraju prilično defanzivno. U Ligi Evrope na svom terenu nisu poraženi. Dobili su sedam od osam utakmica i usput primili samo dva gola. Selta je s druge strane od pet gostovanja u ovom takmičenju dobila tri, uz jedan poraz i jedan nerešen rezultat.

6503: ŠALKE - AJAKS, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Prvi meč Ajaks je dobio sa 2:0, a Šalke je nastavio sa lošim igrama i u Bundesligi gde je poražen od fenjeraša Darmštata sa 2:1. Nalaze se na razočaravajućem 11. mestu, i ukoliko ne uspeju da nadoknade deficit od dva gola ova sezona za njih će biti izgubljena na svim frontovima. Ajaks je u međuvremenu deklasirao Herenven sa 5:1 i sada ih bod deli od vodećeg Fajenorda. Ostvarili su sedam pobeda i jedan remi na osam poslednjih mečeva. Na strani ipak ne blistaju, dobili su dva od poslednjih šest gostovanja i tri puta igrali nerešeno. Šalke s druge strane na svom terenu nije izgubio od januara, ali su od sedam mečeva četiri odigrali nerešeno i mrežu sačuvali na tri od 13 utakmica kod kuće. Ajaks je postizao golove na devet od poslednjih deset mečeva na gostovanjima, a golove je primao na četiri.

6502: BEŠIKTAŠ – LION, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Prvi duel obeležili su navijački incidenti, a odloženi meč na kraju je dobio Lion sa 2:1. Taj poraz prekinuo je niz Bešiktaša od 11 mečeva bez poraza od čega su osam pobede. Lionove nevolje sa navijačima su se nastavile i za vikend koji je usledio pošto su ih na gostovanju Bastiji napali domaći navijači, a ovaj meč na kraju je i prekinut. Lion je dobio dva od poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima, a od poslednjih deset gostovanja dobili su dva uz isto toliko remija i šest poraza. Bešiktaš je od 13 prethodnih mečeva kod kuće u svim takmičenjima dobio 11 uz remi i poraz. Kada je Liga Evrope u pitanju na svom terenu nemaju nijedan poraz.

5401: ELFSBORG – EREBRO, 18.30

(Fudbal, Švedska 1)

Posle tri odigrana kola Elfsborg je ostvario pobedu i dva poraza. Deklasirao je Kalmar sa 5:1 na otvaranju da bi izgubio od ekipe AIK-a, a zatim i Jorgordena na gostovanju. Erebro je od tri odigrane utakmice dve dobio i jednu odigrao nerešeno. Elfsborg je ekipa koja igra odlično kod kuće, dok je Erebro prilično loš na gostovanjima. U međusobnim duelima poslednjih godina Erebro prolazi bolje, a prethodni odigran u novembru pripao je Elfsborgu koji je tada slavio sa 2:1.

6459: IND.MEDELIN – MELGAR, 02.00

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Medelin igra odlično u kolumbijskoj Primeri gde je posle 13. kola na drugom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećim Atletiko Nasionalom. Melgar je lider Peruanske Primere. Od starta prvenstva početkom februara odigrao je devet mečeva u kojima nije poražen. Na tabeli grupe Kopa Libertadoresa ova dva tima zauzimaju poslednja dva mesta. Melgar ima jedan trijumf i poraz, dok je Medelin bez pobede u ovom takmičenju. Ekipa Medelina igra sjajno na domaćem terenu, međutim isto važi i za Melgar kada su u pitanju gostovanja.

3556: BUDJEJOVICE - BANJIK OSTRAVA, 17.00

(Fudbal, Češka 2)

Posle serije od šest mečeva bez pobede ekipa Budjejovice ostvarila je pobedu na gostovanju i na tabeli Češke druge lige sada zauzima četvrto mesto. Ostrava je druga sa šest bodova zaostatka u odnosu na vodeću Sigmu. Od početka sezone Ostrava ima samo tri poraza, s druge strane upisala je samo tri pobede na gostovanjima. Prethodni duel u oktobru Banjik Ostrava je dobila rezultatom 3:2, kao i onaj pre njega odigran godinu dana ranije 4:3.

7020: CSKA – BASKONIJA, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Baskonija je tokom prvih četrdeset minuta ove četvrtfinalne serije pokazala da i te kako može da zada snažan udarac favorizovanom protivniku. Međutim, Miloš Teodosić je u poslednja dva minuta meča prvo sa dva realizovana slobodna bacanja doneo izjednačenje, nakon što je Baskonija na krilima Tornikea Šengelije došla do vođstva, da bi onda trojkom „ubio“ goste u pojam i konačno im slomio duh. Upravo posle te Teodosićeve trojke Baskonija do kraja utakmice nije ubacila ni poen, dok je CSKA serijom 10:0, sa linije slobodnih bacanja overio trijumf. Na kraju 98:90.

7021: PANATINAIKOS – FENERBAHČE, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Panatinaikos je bio na pragu četvrte pobede iz četiri meča protiv Željka Obradovića i Fenera na domaćem parketu, međutim Bogdan Bogdanović i drugovi nisu se pomirili sa porazom iako su početkom treće četvrtine bili na minus šesnaest. PAO je u poslednja dva minuta neznatno ublažio poraz - 58:71 (15:16, 27:12, 8:20, 8:23). Bogdanović je ubacio 23 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, dve ukradene lopte i tri blokade. Kalinić je ukupno ubacio 16 poena, uključujući četiri trojke iz šest šuteva. Serija se igra na tri pobede, a treći meč igraće se 25. aprila u Istanbulu.

7008: INDIJANA – KLIVLEND, 01.00

(Košarka, NBA)

Klivlend je dobio prva dva meča na svom parketu (109:108, 117:111) i serija se seli u Indijanapolis gde će se odigrati naredna dva meča. Klivlendu je ovo inače peta uzastopna pobeda protiv Pejsersa i deveta na domaćem terenu. Aktuelni šampion je od poslednja četiri gostovanja u Indijani dobio dva, ali je pre toga izgubio deset u nizu. Takođe, Kavalirsi nikad nisu izgubili seriju kada su vodili sa 2:0. Ovo je tek drugi put da Indijana i Klivlend odmeravaju snage u plej-ofu. Prethodni put su se u ovoj fazi sreli 1998. kada su Pejsersi bili bolji posle četiri utakmice.

(Foto: Action Images)