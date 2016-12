NAJAVA DANA (četvrtak, 22. decembar): Zvezdin paklen doček za Real u Evroligi… Roma kopa jamu za Kjevo u Seriji A

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas

Danas ne naređuju emocije, niti čist osećaj i zato nećemo gubiti vreme. Nišanimo na Crvenu zvezdu jer u Beograd dolazi Real Madrid na veoma bitan okršaj s ekipom Dejana Radonjića. Crveno - beli će ostaviti srce na parketu, a mi ćemo na tiketu. Zato se od ranog jutra bavimo preciznim, dakle egzaktnim činjenicama koje nam pomažu da što realnije odmerimo šta nam valja činiti pre nego što naši tiketi budu spremni za grozničavo isčekivanje ishoda očekivanih mečeva.

Detaljno se bavimo i mečevima italijanske Serije A. Na MOZZARTOVOM meniju danas su susreti između Rome i Kjeva, Kaljarija i Sasuola, a tu su i Fjorentina, Napoli i Sampdorija… Da ne bude da su nam samo Italijani ovog dana na pameti, tu je i susret rumunskog Liga kupa između Dinama i Steaue. Pred očima i pod lupom su nam portugalski, kao i belgijski fudbalski specijaliteti.

Moramo da se podsetimo da bez hrabrog i nešto odlučnijeg tipovanja nema ni jakog tiketa. Igračima, i to samo u MOZZARTU se pruža mogućnost za igru po višim kvotama. Eto, to je naš prvi pogođen par za danas. Pogodili smo skupa jer svi mi dobro znamo da TROSTRUKI SUPERPAR donosi dodatne kladilačke benefite. Uz igre iz ove grupacije stižemo do veće ukupne kvote na tiketu.

8846: DINAMO BUKUREŠT – STEAUA, 19.30

(Fudbal, Rumunija, Liga kup)

Stanje na tabeli to ne pokazuje, ali je Dinamo u nešto boljoj formi od gradskog rivala. Na prethodnih pet mečeva Dinamo je pobeđivao tri puta i dva puta izgubio. Steaua je od poslednjih šest dobila samo dva, uz tri poraza i remi. Ova dva rivala sastala su se krajem novembra u prvenstvu i tada je Dinamo takođe na svom terenu slavio sa 3:1. U prilog im ide i loš učinak Steaue na gostovanjima gde je poražena šest puta uzastopno u svim takmičenjima.

4114: BRAGA – MOREIRENSE, 20.00

(Fudbal, Portugalija 1)

Braga je šest bodova u zaostatku za vodećom Benfikom, i u sasvim je solidnoj formi imajući u vidu da igraju nekoliko takmičenja. Na prethodnih devet mečeva pretrpeli su dva poraza. Moreirense je tik iznad opasne zone, a od početka sezone samo je tri puta pobeđivao. S druge strane u 90% mečeva koje je gubio primio je najmanje dva gola. Uz sve to Braga ove sezone u Primeiri nema nijedan poraz na svom terenu.

1819: GENT – ANDERLEHT, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Do početka decembra Gent je naizmenično gubio i pobeđivao. Konačno je vezao pet mečeva bez poraza ali ga je u prošlom kolu zaustavio Sent Trujden sa ubedljivih 3:1. Anderleht je treći sa dva boda zaostatka u odnosu na vodeći Klub Briž sa kojim je u pretprošlom kolu odigrao meč bez golova. U prošlom je savladao Eupen sa 4:0. Svakako da će u ovom duelu dosta uticaja, ako ne i presudnog imati domaći teren na kojem je Gent ove sezone samo jednom gubio, i to upravo od Klub Briža.

1013: ROMA – KJEVO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Poraz od Juventusa prošle subote udaljio je Romu u trci za titulu za ukupno sedam bodova. Sada imaju priliku da nastave sjajnu seriju igara na svom terenu gde u Seriji A nisu poraženi od 29. novembra 2015. godine. Pri tom, Roma kod kuće u proseku postiže tri gola po utakmici, a prima samo 0,75. Kjevo je deseti na tabeli. Na prethodna dva meča je pobeđivao. Najpre Palermo u gostima, a onda i Sampdoriju kod kuće. Ipak, na gostovanjima Kjevo postiže samo 0,88 golova po meču, dok na 50% ovih utakmica nije uspeo da postigne gol.

1014: KALJARI – SASUOLO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Poraz od Empolija za vikend „gurnuo“ je Kaljari ka opasnoj zoni, pa će im ovaj meč doći kao dobra šansa za ispravku. Sasuolo se nalazi samo jedno mesto ispod, a problem koji ova ekipa ima leži u činjenici da imaju veliki broj povređenih igrača. Uprkos tome, Sasuolo na gostovanjima postiže u proseku 1,33 gola, dok je Kaljari pogađao u 88% utakmica na svom terenu ove sezone. Obe ekipe igraju ofanzivno, a na četiri od pet prethodnih međusobnih duela golova je bilo na obe strane. Po svemu sudeći biće ih i ovog puta.

1015: FJORENTINA – NAPOLI, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Posle dva vezana poraza od Đenove i Lacia goreg protivnika od Napolija u ovom trenutku Fjorentina nije mogla da poželi. Napoli je ponovo u formi i ozbiljno je krenuo u poteru za vodećim ekipama Juventusa i Rome. U prethodna tri meča postigli su čak 13 golova, a „stradali“ su Inter, Kaljari i Torino. Fjorentina je ipak odlična na svom terenu na kojem su ove sezone izgubili jedino od Juventusa, međutim primili su gol na četiri uzastopne utakmice. Napoli je pobeđivao na četiri od šest prethodnih gostovanja Fjorentini.

1016: PALERMO – PESKARA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Palermo je za vikend uspeo da postigne dva gola u poslednjih dva minuta meča sa Đenovom i na kraju pobedi sa 4:3. Prethodnu pobedu zabeležili su 21. septembra, a zahvaljujući njoj poslali su Peskaru na dno tabele. Koliko je Peskara loša govori i podatak da nisu mogli da uđu na sopstvenu Božićnu proslavu jer im to nisu dozvolili njihovi navijači, kao i da se njihovi treninzi zbog iste pretnje odvijaju u prisustvu policije. Jedina tri boda osvojili su na početku sezone kada su savladali Sasuolo. Palermo s druge strane nije pobedio kod kuće na prethodnih osam mečeva, dok su Peskaru pobeđivali na četiri od prethodnih šest međusobnih duela.

1017: SAMPDORIJA – UDINEZE, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Sampdorija se posle dva vezana poraza od Lacia i Kjeva nalazi na 13. mestu tabele. Njihov sjajan pobednički niz na domaćem terenu prekinuo je Lacio. Pre toga na njemu su vezali pet pobeda. Udineze je ostvario tri uzastopne pobede, ali s druge strane to mu nije pošlo za „nogom“ na pet od osam prethodnih mečeva na gostovanju. Pored toga primali su golove na šest uzastopnih mečeva na strani. Od prethodnih pet duela sa Udinezeom kod kuće, Sampdorija je dobila tri.

1018: TORINO – ĐENOVA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Torinove obećavajuće partije sada izgledaju kao davna prošlost posle tri uzastopna poraza. Nakon njih nalaze se na devetom mestu uz osam bodova zaostatka za mestom koje vodi u Evropu. Đenova je pala na dvanaesto posle neočekivanog poraza od Palerma na svom terenu. Ali iako su Bikovi u lošoj formi prethodna dva poraza pretrpeli su od Juventusa i Napolija, a poraz od Juvea im je jedini kod kuće u ovoj sezoni. Đenova je gubila na pet od prethodnih osam gostovanja gde inače imaju problem sa realizacijom. U proseku na strani postižu 0,75 golova dok primaju 1,63.

7002: CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Posle demoliranja Makabija crveno-beli su poraženi na gostovanju Olimpijakosu (73:65) i sa trenutnim skorom 5-8 nalaze se u donjem delu tabele. Real je u pretprošlom kolu neočekivano lako poražen od Darušafake, međutim bez većih problema savladao je Bamberg u Madridu (95:72). Real se sada nalazi na drugom mestu na tabeli uz skor 9-4. Mozak ekipe Pabla Lasa je neverovatni Serhio Ljulj koji je u meču sa Bambergom ubacio 14 poena uz šest asistencija i šut za tri poena 4/8. Prethodni duel odigran 27. novembra 2015. Zvezda je na svom terenu dobila rezultatom 94:88.

