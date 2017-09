NAJAVA DANA (četvrtak, 7. septembar): Orlovi na Belgijance lete… Čeka nas gust raspored Evrobasketa, Kup kralja i US Open!

Lakše do iskusnih tipovanja uz statistički pregled najinteresantnijih događaja dana

4082: ALKORKON – LEONESA, 20.00

(Fudbal, Španija, Kup kralja)

Daleka istorija susreta Alkorkna i Leonese, još iz prve dekade dvehiljaditih kaže da su večerašnji rivali u Segundi B odigrali dva susreta, oba bez golova. Alkorkon je prva tri ligaška kola kola okončao samo s jednim golom, ali bez primljenog pogotka. Leonesa ima jednu izgubljenu partiju i dve pobede, obe sa GG 3+ ishodima.

4083: OSASUNA – ALBASETE, 22.00

(Fudbal, Španija, Kup kralja)

Osasuna u utakmicu Kupa kralja ulazi posle dva remija i jednog poraza u Segundi. Albasete ima još lošiji učinak sa dve izgubljene utakmice i jednim remijem. Kada je reč o domaćinu na poslednja tri meča primetna je tendencija odigravanja GG partija. Gledajući i poslednji susret večerašnjih rivala iz 2016. godine, koji je završen rezultatom 3:1 za Albasetu, deluje da bi GG period igara domaćina mogao i večeras da se nastavi.

5545: VIBORG – OLBORG, 19.30

(Fudbal, Kup Danske)

Viborg u poslednje vreme igra promenljivo. Sa poslednjih pet utakmica domaćin ima tri trijumfa i dve izgubljene utakmice. Kup pobeda protiv Silkeborga je jedna od njih, ali ne treba zaboraviti da im je ona stigla nakon produžetaka, jer je regularnom delu meča zabeležen rezultat 1:1. Olborg ima čak četiri vezana remija i jedan poraz. Čak tri od pomenuta četiri nerešana ishoda su ostvarili bez golova. Zato deluju kao 0-2 ekipa sa solidnom odbranom i neefikasnim napadom.

9263 FLAMENGO – KRUZEIRO, 20.45

(Fudbal, Kup Brazila)

Flamengo i Kruzeiro su u julu odigrali ligašku utakmicu koja je završena sa 1:1. Čak i ako zanemarimo ovaj podatak, reč je o izjednačenim timovima, sa dominantim 0-2 partijama u prethodnom periodu. Bitno je spomenuti da je Flamengo u Kupu Brazila nedavno sa Botafogom odigrao nerešeno, a zatim pobedio minimalnim rezultatom. Kruzeiro je prvo rezultatom 1:0 izgubio od Gremija, a zatim pobedio istu ekipu posle izvođenja jedanesteraca. U regularnom toku, bilo je 1:0 za Kruzeiro.

7062: BELGIJA – SRBIJA, 16.15

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Orlovi ne bi trebalo da imaju previše problema s Belgijancima koji u Grupi D imaju samo jednu pobedu iz startnog meča sa Britancima. Srpska reprezentacija ima šansu da osvoji prvo mesto u grupi ukoliko savlada Belgiju, a Letonija dobije Tursku. Treba znati i da su naši košarkaši pre četiri godine dva puta igrali sa Belgijom i u oba navrata pobeđivali rezultatima 69:76 i 52:79.

7060: RUSIJA – V. BRITANIJA, 13.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Rusi u meč sa očajnom Velikom Britanijom ulaze posle prvog poraza od 69:84 kojeg im je nanela ekipa Letonije. Britanci su u Grupi D Evrobasketa izgubili prvo od Belgije, a zatim od Turske, Letonije i na kraju od Srbije. Ruska mašina će im po svim parametrima suditi i danas, a ne treba zaboraviti da je baš ova ekipa na velikom takmičenju savladala i naše Orlove sa 75:72.

7064: LETONIJA – TURSKA, 19.45

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Letonci bi imali superioran učinak na Evrobasketu, da nisu izgubili meč protiv Srbije. Turci se uzdaju u domaći parket, ali na njihov teret u Grupi D idu i dva poraza, od Srbije i Rusije. Orlovi su ih savladali sa šest poena prednosti, a razlika u meču protiv Rusije iznosila je tri poena. Litvanci i Turci su se dva puta do sada sastajali, poslednji put pre dve godine Oba puta su slavili Letonci.

7063: CRNA GORA – RUMUNIJA, 19.45

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Rumuni su poslednji u Grupi C, pošto su izgubili utakmice sa Češkom, Hrvatskom, Španijom i Mađarskom. Koliko su inferiorni, govori podatak o 13 izgubljenih mečeva, bez pobede u periodu dužem od godinu dana. Sokolovi su na evropskom parketu do sada savladali Mađare i Čehe, a izgubili od Španaca i Hrvata.

7059: ČESKA – HRVATSKA, 13.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Hrvati su izgubili jedino od Španije u Grupi C, rezultatom 73:79. Pre toga, savladali su Mađare, Rumune i Crnogorce. Česi su se dosta lošije pokazali na Evrobasketu, jer u njihovom skoru stoji jedna pobeda iz meča protiv činjenično slabašne Rumunije. Nakon tog meča, oni su poraženi od Španije, Mađarske i Crne Gore. Poslednji meč Češke i Hrvatske bio je prijateljskog karaktera, odigran je prošle godine, a pobedila je Hrvatska rezultatom 90:69.



7787: ANDERSON K. - CARENJO B, 17.00

(Tenis, US Open)

Kevin Anderson i Karenjo Busta su nedavno u Montrealu odigrali partiju koja se završila pobedom Španca od 2:0 u setovima. Anderson je do sada na US Openu izgubio samo dva seta, a dok je Karenjo Busta koji je u ovom meču blagi favorit odigrao bez greške. Trenutno 19. teniser sveta nije izgubio ni jedan set na tvrdoj njujorškoj podlozi.

7776: VILIJAMS V. - STIVENS S, 01.05

(Tenis, US Open)

Sloun Stivens se probila do polufinala US Opena, ne na čistu sreću, već na kvalitet kome bi ipak moglo da presudi veliko iskustvo Venus Vilijams. Ipak, treba imati na umu da su se dve teniserke do sada već sastajale. Pobednica je 2015. bila Slun Stivens koja bi ukoliko pobedi trenutno devetu teniserku sveta, mogla da napravi prvorazrednu senzaciju. Važno je napomenuti i da se Venus Vilijams posle dobrih partija na US Openu još bolje rangira. Amerikanka će se u narednom preseku naći u Top pet teniserki po WTA rejtingu.

(Foto: FIBA.com)