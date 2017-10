NAJAVA DANA (nedelja, 1.oktobar): Cela Srbija gledaće odbojkašice i borbu za zlato! Juventus, Real i Liverpul na teškim ispitima

Pogledajte koji nas to najzanimljiviji sportski događaji očekuju danas

2016: ARSENAL - BRAJTON, 13.00

(Fudbal, Engleska 1)

Ne blista Arsenal ove sezone, ali je na Emirejtsu dobio sve tri prvenstvene utakmice. Sa druge strane, Brajton je na tri gostovanja osvojio samo bod. Na gostovanju kod Arsenala nikad nije pobedio. Doduše, igrao je samo četiri puta.

1023: LACIO - SASUOLO, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

Ne baš idealno mesto da Sasuolo pojuri tek drugu pobedu u sezoni. Učinak dijametralno suprotan: Lacio ima četiri pobede, remi i poraz, Sasuolo četiri poraza, remi i pobedu. Poslednjih pet utakmica ova dva tima završena su u omeru 2-3 gola.

3004: HERTA - BAJERN, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Vili Sanjol na Bajernovoj klupi, nadaju se u Minhenu da će smena Karla Ančelotija izazvati pozitivan šok u svlačionici. U februaru Herta je Bavarcima odolela u Berlinu (1:1), ali pre toga je Bajern nanizao 11 pobeda nad današnjim rivalom.

1008: ATALANTA - JUVENTUS, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Atalanta polovična, Juventus bezgrešan u dosadašnjem toku prvenstva. Na poslednjih pet utakmica tima iz Bergama videli smo makar po gol na obe strane, ali Juventus ih je u ligi primio samo tri. U aprilu je u Bergamu bilo 2:2, igra GG3+ je prošla na poslednja tri sudara ovih ekipa.

4023: REAL - ESPANJOL, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Tri prve utakmice na svom “Santjago Bernabeu“ stadionu Real nije dobio. Barselona je odmakla na velikih sedam bodova prednosti, Real više nema pravo na kiks. Ne bi trebalo da bude problema, Kraljevski klub je vezao deset pobeda u susretima sa Espanjolom.

2019: NJUKASL - LIVERPUL, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Podatak koji prosto bode oči: na Liverpulova tri premijerligaška gostovanja videli smo čak 16 golova! Dva puta po pet, jednom šest. Na sve tri utakmice na Sent Džejms Parku bilo ih je u opsegu 2-3. Dvojku nismo videli u poslednjih šest sudara ova dva tima.

2707: NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crvena zvezda je u deset dosadašnjih utakmica u prvenstvu ispustila samo dva boda, a sigurno je osokoljena pobedom u Kelnu. Mada, sigurno i psihički i fizički ispražnjena. Napredak ne igra na nivou očekivanja. Svih šest utakmica Napretka u Kruševcu značile su i prolaz igre GG3+. Na utakmicama Čarapana u proseku pada najviše golova - 3,36 po utakmici. U poslednjih 20 utakmica sa Zvezdom, samo jedna pobeda Čarapana. Ona iz 2003. godine.

2708: PARTIZAN - ČUKARIČKI, 19.00

(fudbal, Srbija 1)

Šampion Srbije je u problemima nakon nekoliko loših rezultata i šokantno ispuštenih 2:0 u Ligi Evrope protiv kijevskog Dinama. Stolica trenera Đukiča već tinja i lako bi mogla da se zapali, naročito ako nezgodni gost, koji ulazi u formu, bude pružio ozbiljan odmor, Timu sa brda svakako nije strana pobeda na stadionu u Hiumskoj.

1005: MILAN - ROMA, 18.00

(fudbal, Italija 1)

Sudar dve ekipe iz Serije A koje imaju isti broj bodova mogao bi takođe da dovede do promene na klupi. I to Milanovoj, pošto je Vičenco Montela već opasnio razočarao. Roma je u nešto boljoj formi te bi moglo do celog plena, ali je najsigurnije je probati sa GG.

4101: SPORTING - PORTO, 20:15

(fudbal, Portugal 1)

Derbi osmog kola Primeire između dva tima koji drže dva prva mesta na tabeli. Domaćin se muči u poslednje vreme, pre svega u napadu, za razliku od raspoloženog gosta koji rešeta. Ipak, ovo je veliki meč i nikada ne treba otpisati Lavove. Zmajevi su favoriti, a mogli bi probati i sa 3+, GG itd.

7112: CRVENA ZVEZDA - MORNAR, 21:00

(košarka, ABA 1)

Akutleni šampion regionalne košarkaške lige novu sezonu na Jadranu kreće u danas pred svojim navijačima. Tim iz najveće crnogorske luke nije naivan protivnik, ali treba očekivati laku i ubedljivu pobedu crveno-belih iz Beograda.

7542: MAKEDONIJA - SRBIJA, 19:00

(rukomet, EP kval)

Kvalifikacije naših rukometašica za Evropsko prvenstvo nastavljaju se danas duelom drugog kola. Srbija je stigla u Skoplje kao favorit, mada naš selektor upozorava. U prvoj rundi Srbnija je savladala Farska Ostrva 36:20, dok su Makedonske doživele brodolom u Švedskoj (26:38).

8542: HOLANDIJA - SRBIJA

(odbojka, finale EP)

Naša reprezentacija je na impresivan način došla do borbe za finale. Lako su naše devojke slavile protiv Turske, dok je Holandija posle pet setova bila bolja od Azerbejdžana. Srbija ima šansu da osvoji prvo mesto prvi put od 2011.godine. Ove dve selekcije su se već sastajale na ovom Prvenstvu Evrope i naša selekcija je ubedljivo slavila.