NAJAVA DANA (nedelja, 19. februar): Večiti derbi u finalu Kupa i mnogo dobrog fudbala

3008 MGLADBAH - RB LAJPCIG, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Lajpcing je vezao dva poraza i izgubio korak u potencijalnoj šampionskoj trci sa Bajernom. Borusija Mehengladbah je porazom od Fjorentine prekinula lepu seriju od tri pobede bez primljenog gola. Zanimljivo je da na poslednja tri susreta Koltova došlo 0-2 gola. Prvi duel ova dva tima završen je remijem.

1004 BOLONJA – INTER, 12.30

(Fudbal, Italija 1)

Bolonja je u očajnoj formi. Ima tri poraza u nizu uz očajnu gol razliku – 2:11. Zanimljivo je da je Inter poslednji put remizirao 20.novembra. Od tada imaju 11 trijumfa i tri poraza. Na poslednja tri međusobna susreta ova dva tima došlo je GG.

1005 KJEVO – NAPOLI, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

Napoli je bez poraza u domaćem prvenstvu još od 20.novembra i duela sa Juventusom. Ipak, Naplitanci stižu u Veronu posle neuspeha na Santjago Bernabueu.Kjevo na prethodne tri utakmice ima dva trijumfa i remi. Napoli je u seriji od četiri uzastopne pobede nad Kjevom.

1009: ROMA – TORINO, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Roma je jedan od timova sa najboljom formom u Evropi. Na prethodna četiri susreta imaju isto toliko pobeda. Uz fantastičnu gol razliku – 12:1. Na četiri od prethodnih mečeva Torina došlo je gg. Prvi ovosezonski duel dobila je ekipa Siniše Mihajlovića – 3:1. Gledajući tradiciju gg je zagarantovan.

1010: MILAN – FJORENTINA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Milan je u blagoj krizi. Imaju samo jedan trijumf na prethodnih pet susreta. Mečevi tog kluba su vrlo neefikasni. Na poslednja tri došlo je 0-2 gola. Fjorentina nije primila gol u prethodnih 180 minuta takmičarskog fudbala. Viola je vezala dva trijumfa. U poslednja tri međusobna duela Milana i Fjorentina došlo je 0-2 gola.

2056 FULAM – TOTENHEM, 15.00

(Fudbal, FA Kup)

Gledajući poslednje rezultate Totenhem bi mogao da se namuči. Ekipa Slaviše Jokanovića ima četiri pobede u poslednjih pet susreta. Pevci su vezali da poraza. Zanimljivo je da je na prethodna tri meča tog kluba došlo 0-2 gola. Ova dva tima iz Londona su poslednji put igreli u sezoni 2013/14. Oba meča dobio je tim sa Vajt Hart Lejna.

2057 BLEKBURN - MAN.JUN, 17.15

(Fudbal, FA Kup)

Mančeter je u vrhunskoj formi. Na poslednjih mečeva imaju četiri trijumfa. Zanimljivo je da u tom periodu nisu primili gol. Blekburn je trenutno u zoni ispadanja u Čempionšipu. Roversi imaju jedan trijumf na prethodna četiri meča. Na tri od četiri poslednja međusobna duela ova dva tima došlo je gg.

2706: RAD – PARTIZAN, 14.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crno-beli će pokušati da nastave odličnu seriju započetu jesenas. Crno-beli su delovali odlično i na pripremama, ali treba da budu oprezni. Pre csvega zbog činjenice da su dva puta remizirali sa Građevinarima na poslednja tri meča. Rad jwe trenutno osam bodova daleko od zone plej-ofa.

4007: VALENSIJA – BILBAO, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Valensija je ponovo u minus fazi. Slepi Miševi ne znaju za pobedu od 21.januara. Bilbao sa druge strane ima tri trijumfa na poslednja četiri susreta. Na mečevima gostiju uglavnom dolazi gg. Bilbao je prvi ovosezonski meč na svom terenu rešio u svoju korist – 2.1.

4009: BARSELONA - LEGANES, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Barselona nije mogla da nađe bolji tim za vidanje rana iz Pariza od Leganesa. Gosti su u očajnoj formi. Imaju tri identična poraza zaredom (0:2). Poslednji put su trijmfovali 21.novembra. Blaugrana je u prvom delu šampionata kao gost nanela pravu katastrofu današnjem rivalu – 5:1.

7223: REAL MADRID - VALENSIJA, 18.30

(Košarka, Kup Kralja)

Real Madrid je do finala došao posle trilera sa domaćinom Baskonijom, a u finalu bi mogao da ga čeka možda i lakši posao. Ipak, Valensija je ekipa koja je u polufinalu savladala Barselonu tako da sa njom nema šale. Pogotovo sa igračima poput Bojana Dubljevića koji igra u sjajnoj formi. Ali igraju i Dončić i Ljulj. Biće to sjajan meč.

7226: CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN, 21,00

(Košarka, Kup Radivoja Koraća)

Veliki derbi u finalu srpskog Kupa. Gledaćemo obračun timova koji su relativno lako došli do ove faze, ali koje u isto vreme more problemi. Zvezdu muče povrede Dangubića koji nije u Nišu, Voltersa i Bjelice koji jesu ali se polako vraćaju u ritam, dok Partizan ima problema sa virusom pa recimo ekipu ne vodi Aleksandar Džikić sa klupe, a jedan od najboljih igrača Hečer nije ustao iz kreveta dva dana. Ali, zato će to biti veoma zanimljiva utakmica.